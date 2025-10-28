Cierre del gobierno de EE.UU., personal militar amenazado con no recibir pago

Washington, VIVA – No hay certeza absoluta de si el personal militar De Estados Unidos de América (Estados Unidos) adquirirá salario que debería haberse recibido durante el fin de semana, en medio del actual cierre del gobierno, dijo el lunes el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson.

Lea también: Whoosh Presunto Caso De Corrupción, KPK Habla Sobre La Oportunidad De Convocar A Luhut



«Su próximo cheque de pago (militar) vence a finales de esta semana. Y no estamos 100 por ciento seguros todavía», dijo Johnson en una sesión informativa, mientras el cierre del gobierno entraba en su día 27.

«Actualmente, sé que el gobierno y todos están tratando de encontrar una solución, pero aún no conozco el análisis final», añadió.

Lea también: Dedi Mulyadi anuncia cuentas de efectivo regionales a través de las redes sociales todos los días





VIVA Military: vehículos blindados militares de Estados Unidos en Siria Foto : Observatorio Sirio de Derechos Humanos

También dijo que había un «riesgo muy claro» de que las familias de los miembros del servicio militar, los controladores de tráfico aéreo y muchos otros oficiales perdieran su salario.

Lea también: El ministro coordinador, Cak Imin, dice que hay más de 100.000 ciudadanos indonesios trabajando en Camboya: Por eso están Soto Lamongan y Pecel Madiun



La semana pasada, Johnson dijo que el actual cierre del gobierno en Estados Unidos era el segundo más largo en la historia del país y culpó a los demócratas por la crisis.

La semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que sus «amigos» habían donado 130 millones de dólares (alrededor de 2,15 billones de rupias) al Departamento de Guerra para cubrir los «déficits» en el ejército.

Posteriormente, el Pentágono confirmó que había recibido la donación, que contribuirá con alrededor de 100 dólares estadounidenses (alrededor de 1,65 millones de rupias) por cada uno de los casi 1,3 millones de soldados activos.

El nuevo año fiscal de Estados Unidos comenzó el 1 de octubre, pero el Congreso no logró ponerse de acuerdo presupuestopara que el gobierno no pueda operar.

El cierre del gobierno en Estados Unidos provocó el cese de operaciones de varias agencias gubernamentales financiadas directamente por el Congreso debido a la falta de presupuesto para el próximo año fiscal, una situación común.

Trump anunció previamente que podría aprovechar el cierre del gobierno para reducir masivamente la cantidad de personal y los salarios.

Afirmó que la posición del Partido Demócrata creó un impasse presupuestario y que la Casa Blanca estaba aprovechando la situación actual para eliminar programas que no gustaban a los republicanos. (Hormiga)