Cientos se trasladaron a la seguridad en Nanded debido a las inundaciones después de fuertes lluvias







Cientos de personas han sido trasladadas a lugares más seguros en la ciudad de Maharashtra de Nanded después de que varias áreas bajas se inundaron seguidas fuertes lluvias En los últimos días, con los ríos Godavari y Asna que fluyen por encima de la marca de peligro, dijeron las autoridades el miércoles, informó el PTI.

Por primera vez en 25 años, las 16 puertas de la presa Vishnupuri, una fuente importante de agua potable para Nanded, se han abierto debido a la entrada creciente.

Hasta el momento, se han liberado más de 2.5 lakh Cusecs de agua, y los funcionarios advirtieron que esta cifra podría aumentar a tres lakh Cusecs en las próximas horas.

Las fuertes lluvias han traído la devastación a la región de Marathwada, típicamente conocida por el clima seco.

Al menos ocho personas han muerto, y se han informado daños significativos a los hogares y cultivos. El ministro de Agricultura, Dattatray Bharne, confirmó que el distrito Nanded se ha visto más afectado en términos de pérdidas de cultivos.

Varias áreas en Fusilado Ciudad y distrito, inculcando Govardhan Ghat, Nav Ghat, Nagina Ghat, Degloor Naka, Vasrani y Mujampeth, han sido inundados. Las inundaciones alo ingresaron a lugares de importancia pública como el Puente de Govardhan Ghat, Sant Dasganu Maharaj, Shani Mandir, Gadipura, Siddhanathpuri, Siddhanathpuri, Chouphala, según Pti.

Los residentes han sido evacuados a refugios temporales, con más evacuaciones esperadas si los niveles de agua continúan aumentando. El número exacto de individuos afectados aún no se ha confirmado.

El río Godavari ha violado su nivel de advertencia de 351 metros y ahora fluye por encima del nivel de peligro de 354 metros, exacerbado por fuertes entradas de represas ascendentes como Jayakwadi (Chhatrapati Sambhajinagar), Majalgaon (Beed), Siddheshwar, Khadakpurna y Bajo Dudhana, As the Dudhana, As the Dudhana, As the Dudhana, As the Dudhana, As the Dudhana, As the Dudhana, As the Phudhana.

El río Asna también ha aumentado bruscamente, cortando varias rutas de conexión e inundando tierras agrícolas. Los afluentes y las corrientes se desbordan, empeorando la situación en todo el distrito.

Funcionarios del departamento de recursos hídricos, incluido el ingeniero ejecutivo Dattatraya Sawant, están monitoreando de cerca la situación, dijeron las fuentes.

Aunque la lluvia disminuyó el martes, la Departamento de Meteorología de la India (IMD) se ha colocado en una alerta amarilla, con advertencias de tormentas eléctricas, rayos y vientos racheados (30-40 km/h) en ubicaciones aisladas el 24, 25 y 26 de septiembre, seguido de una gran advertencia de lluvia el 27 de septiembre.

La Administración del Distrito y la Corporación Municipal de la Ciudad de Waghala de Nandy han emitido alertas a las aldeas a lo largo de las orillas del río, y la policía se ha desplegado como precaución, especialmente con puentes y carreteras sumergidas, informó la agencia de noticias.

(con entradas PTI)





