Cientos de veces más que Nusakambangan, estas 5 prisiones son consideradas las más estrictas del mundo.

Jacarta – No Nusakambangan actualmente está en el punto de mira tras la transferencia de un ex artista Ammar Zoni a la prisión Clase II A Karanganyar en la isla Nusakambangan ayer, jueves 16 de octubre de 2025. Cuando se habla de prisiones en Nusakambangan, muchas personas inmediatamente asocian este lugar con un lugar tenso.

Lea también: Además de Ammar Zoni, varias de estas figuras han sido detenidas en la prisión de Nusakambangan.



Esta etiqueta está firmemente adherida porque la isla es el lugar de decenas de prisiones, casos de convictos graves y lugar de ejecución de convictos graves. Se sabe que los reclusos retenidos allí serán vigilados de cerca las 24 horas del día, es decir, las 24 horas.

Cada movimiento de los prisioneros será monitoreado a través de cámaras CCTV, sensores de movimiento y otros sistemas de seguridad. Prisioneros, especialmente aquellos encarcelados. súper máxima seguridad esto se colocará en sel un hombre una celda. El objetivo es garantizar que cada preso no tenga interacción con otros presos.

Lea también: Historias místicas en los alrededores de la prisión de Nusakambangan ponen la piel de gallina



Sin embargo, resulta que no se trata sólo de Nusakambangan: cinco cárceles del mundo han sido nombradas las más estrictas del mundo. ¿Cualquier cosa? El siguiente es un resumen según lo informado en la página de tuko, el viernes 17 de octubre de 2025.

1. ADX Florencia, Estados Unidos

Lea también: Lista de hechos sobre el traslado de Ammar Zoni a la prisión de Nusakambangan: ¡aquí está su destino!



En primer lugar está ADX Florence, ubicada en Colorado, EE. UU. Esta prisión es a menudo apodada “Alcatraz de las Montañas Rocosas” debido a su reputación como una de las prisiones más duras, difíciles y crueles del mundo. Se sabe que la prisión alberga a los criminales más peligrosos, incluidos terroristas notorios y delincuentes violentos de alto perfil.

ADX Florence es una prisión de máxima seguridad diseñada para minimizar la interacción humana y evitar fugas. El diseño de esta instalación se centra en el aislamiento total de los reclusos.

Los presos pasan 23 horas al día en pequeñas celdas de hormigón, con muy poca luz natural y sólo pueden ver el cielo a través de pequeños huecos en las paredes.

La situación es tan estrecha que la prisión, inaugurada en 1994, no ha logrado escapar ni un solo preso. Cada recluso es colocado en una celda separada con contacto social muy limitado. Estuvieron encerrados casi todo el día sin la más mínima posibilidad de escapar.