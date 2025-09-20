Cientos de unidades de Rusus, ex luchadores de Timor-East, están oficialmente habitados

Yakarta, Viva -Un total de 324 unidades de vivienda especiales para ex combatientes de Timor-Timur se han habitado oficialmente, incluidas 130 viviendas son unidades construidas por PT PT Brantas abipraya (Persero). Dar ocupación a los residentes como un signo de estar listo para ser ocupado se realiza presentando un certificado de tierras de objeto de reforma agraria (Tora).

Ubicado en la Zona 1 y la Zona 2, precisamente en la aldea de Oebola Dalam, Distrito Fatuleu, Kupang Regency, East Nusa Tenggara (NTT), Rusos Para residentes de ex warrior Timor este Esto fue entregado directamente por el Regente de Kupang y el Ministerio de Obras Públicas de Indonesia.

«El desarrollo de este Rusus es un paso positivo para Brantas Abipraya en un esfuerzo por mejorar el bienestar y la calidad de vida de la comunidad en la regencia de Kupang. Del total de 2.100 rusus, 727 unidades fueron construidas por Brantas Abipraya», Dian Sovana, Secretario Corporativo de Brantas Abipraya, fue citado a partir de su declaración, sábado 20 de septiembre, 2025.

Dian agregó, más tarde las personas que habitan este Rusus no necesitan preocuparse por Megathrust. Debido a que la residencia que se construyó utiliza la tecnología de un simple tipo 36 resistente a la casa instantánea (RTG) con muchos 150 metros cuadrados.

Según él también, la necesidad de casas habitables es una de las necesidades básicas, por lo que es muy necesario mejorar la seguridad, la comodidad y el bienestar de la comunidad. Esto está en línea con el programa ASTA CITA lanzado por el presidente Prabowo.

Este desarrollo residencial también es un paso concreto para Brantas Abipraya como un esfuerzo para reducir la desigualdad socioeconómica en la comunidad.

«Esta es una prueba clara de que Brantas abipraya está presente en la provisión de viviendas decentes. Esperamos mejorar la calidad de vida de los receptores de viviendas al tener un hogar más decente, saludable y cómodo», concluyó Dian.

