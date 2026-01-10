Lo siento. – Cientos de residentes, dominados por mujeres y micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en la aldea de Tanah Goyang, aldea de Lokki, distrito de Huamual, regencia de West Seram (SBB), Maluku, llevaron a cabo una acción contra la construcción del establecimiento. AlfamidiViernes por la tarde 9 de enero de 2026.

La acción se volvió acalorada hasta que hubo empujones entre las masas y los agentes del TNI-Polri que proporcionaban seguridad en el lugar. Los residentes expresaron su preocupación de que la presencia del comercio minorista moderno amenazaría la sostenibilidad de las pequeñas empresas que han sido una fuente de sustento para la comunidad local.

Uno de los actores de las MIPYME, Rahima Loilatu, dijo que los cientos de residentes que salieron a las calles eran empresarios locales que rechazaban firmemente la presencia de Alfamidi en su aldea.

Cientos de residentes y actores de MIPYMES en Tanah Goyang Maluku rechazan a Alfamidi

«Cientos de residentes que fueron vistos enloquecidos eran micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en la aldea de Tanah Goyang, aldea de Lokki, distrito de Huamual, regencia de West Seram, Maluku, cuando realizaron una protesta contra la presencia de una tienda de Alfamidi en su aldea», dijo Rahima Loilatu, el viernes (1/10/2026)

Según Rahima, los residentes pidieron al gobierno local que no emitiera permisos de desarrollo porque se consideraba que la presencia de tiendas minoristas modernas acabaría con las empresas locales que habían sobrevivido durante años.

«Pidieron al gobierno local que no permitiera la construcción de un establecimiento Alfamidi en el pueblo, porque se considera que tener un establecimiento Alfamidi amenaza la continuidad de las empresas locales que se han establecido en su pueblo durante años», dijo.

Durante esta acción, los residentes también portaron pancartas que expresaban su rechazo e instaban al Gobierno de la Regencia de West Seram a ponerse del lado de los intereses de la comunidad local.

Después de la acción, la policía de West Seram facilitó la mediación entre representantes de las masas, el Servicio de Inversiones y Servicios Integrados Únicos (PTSP) y Alfamidi. La mediación fue iniciada por el Puesto de Policía del Subsector Laala.

A la reunión asistieron el subjefe de policía de SBB, el comisionado Beny Kurniawan, el jefe del servicio PTSP Abraham Tuhenay, el PP de Kasatpol Guntur Ode Gau, representantes de Alfamidi, así como representantes de la comunidad de Tanah Goyang Hamlet, que transmitieron las aspiraciones de los residentes y las MIPYME.

«En la reunión, hubo mucha presión por parte de los representantes de la comunidad que presentaron argumentos sólidos sobre los impactos negativos que podrían surgir si se construyera una tienda Alfamidi en su aldea», dijo Rahima Loilatu.