Cientos de residentes de Muara solo pueden comprar arroz barato

Yakarta, Viva – Estación de policía del puerto de Tanjung Priok junto con la estación de policía regional Nuevo estuario Realizar actividades Movimientos de comida baratos (GPM) El resultado de la cooperación con Perum Bulog, lunes 29 de septiembre de 2025.

Esto se hizo para apoyar al presidente de ASTA CITA, Prabowo Subianto y al programa de precisión del jefe de policía nacional, así como garantizar la estabilidad de la oferta y los precios de los alimentos, en particular arroz.

El movimiento de comida barata se llevó a cabo en la jurisdicción de la Policía del Puerto de Tanjung Priok y dirigido directamente por Kasatbinmas AKP Sudirman Agus, así como acompañado por el Jefe del área de Muara Baru, con la supervisión y la participación activa de otro personal.

«Esta actividad es una forma de sinergia entre la Policía Nacional y Bulog para mantener la disponibilidad y asequibilidad del precio del arroz en la comunidad», dijo el AKP Sudirman en su declaración.

Uno de los residentes de la Sra. Siti Rohana expresó su gratitud al presidente, el jefe de la policía nacional y el jefe de policía del puerto de Tanjung Priok para las actividades del movimiento de comida barata de arroz, para que las personas puedan comprar arroz a precios muy baratos por debajo del precio del mercado y esperamos que las actividades de ventas de arroz baratas puedan continuar llevando a cabo de manera rutina y en cualquier momento.

Los resultados totales de las ventas de arroz para cientos de residentes, a saber, 420 paquetes o 2.1 toneladas.

El jefe de policía del puerto de Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. Tobing, dijo que el movimiento de comida barata recibió una respuesta positiva de las personas que se sintieron ayudadas por el precio del arroz más asequible. Cada paquete de arroz se vende solo a RP. 55 mil, muy por debajo del precio del mercado.

«Esperamos que actividades como esta puedan continuar regularmente para mantener la estabilidad de los precios y la disponibilidad de alimentos, especialmente el arroz, en el área de Yakarta, especialmente en el puerto de Tanjung Priok», dijo.

Se espera que la sinergia entre la Policía Nacional y Bulog sea un claro ejemplo de esfuerzos de colaboración para mantener la seguridad alimentaria nacional.

Martuasah también expresó su agradecimiento a todas las partes que habían participado y apoyaron el buen funcionamiento de este movimiento de comida barata.

«Esto no es solo una distribución del arroz, sino una forma tangible de servicio y preocupación para la Policía Nacional a las necesidades básicas de la comunidad», dijo.