Cientos de participantes animan yoga en la ciudad 2025

VIVA – espíritu deporte Y aptitud física Colorear el fin de semana a través del evento Yoga En la ciudad 2025. Evento anual iniciado por Evolution Wellness a través de Celebrity Aptitud físicaFitness primero, y GoFit es parte del World Wellness Weekend, un movimiento global celebrado en más de 150 países.

Leer también: Miles de ciclistas en el espíritu de la unidad en el pedal Merdeka 2025



Este año, el yoga en la ciudad es más magnífico. En Yakarta, más de 250 participantes se reunieron en la playa de Ancol. No solo siguen una serie de movimientos de yoga, sino que también disfrutan de la sesión de curación de sonido que presenta la relajación y la mente del cuerpo. El momento del yoga al atardecer da una atmósfera íntima y significativa.

No solo en la ciudad capital, el yoga en el parque también se llevó a cabo en Surabaya y Bandung. Surabaya se convirtió en el primer anfitrión con 100 participantes en Bumi Surabaya City Resort (20 de septiembre). Una semana después, el giro del Bandung Intercontinental estaba lleno de cientos de activistas de yoga que estaban entusiasmados por entrenar en el aire frío de las montañas.

Leer también: Eri Cahyadi es optimista de que Erick Thohir avanza todos los deportes indonesios



La serie World Wellness Weekend continúa a través de Fit for Fame en Yogyakarta, Semarang y Bali. A diferencia del yoga, este evento es más variado al presentar Bodycombat, Core Motion (Cardio Dance), Saltar (Trampoline), Hyrox, combinando el espíritu de competencia, energía y comunidad en un festival de fitness.

«A través de esta serie de eventos, queremos aumentar la conciencia pública mientras invitamos a más personas a comenzar, mantener la consistencia e inspirar el entorno circundante a través de actividades deportivas. De esa manera, cada individuo puede sentir la mejora de la calidad de vida, tanto en términos de salud, condición física y bienestar mental», dijo el TRIESCA ARIES y el Jefe de Fitness Celebrity Fitness, First First Indonesia e Gofit Indonesia.

Leer también: El optimismo acompañó a Erick Thohir para liderar Kemenpora



No se pierda, durante el período de fin de semana de World Wellness, los primeros clubes de fitness y fitness de fitness en todo Asia abren acceso gratuito para los miembros que desean traer amigos. Pueden disfrutar de instalaciones de gimnasia y clases de firma como Dance N ‘Attitude, FastFit, Saltar, Flow Yoga, Burn, Hiitx, del 19 al 21 de septiembre de 2025.