GazaVIVA – Un total de 155 órganos de ciudadanos. Palestina trasladados a varios hospitales de la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, incluidos 135 que fueron encontrados bajo los escombros, informaron varias fuentes médicas el viernes 10 de octubre de 2025.

Según la fuente, 19 palestinos murieron en los ataques aéreos. Israel que todavía está en curso en toda la Franja de Gaza, a pesar de que se ha acordado armisticio entre Hamás e Israel. Mientras tanto, otra persona murió a consecuencia de haber resultado herida en el ataque anterior.

Según la misma fuente, 16 personas murieron cuando aviones de combate israelíes atacaron una casa perteneciente a la familia Ghabboun al sur de la ciudad de Gaza. Otros dos residentes también murieron en un ataque aéreo al sur de la ciudad de Khan Younis, en el sur de Gaza.

VIVA Military: Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Franja de Gaza, Palestina

Los hospitales de toda Gaza recibieron un gran número de víctimas. Los detalles son que 43 cuerpos fueron llevados al Hospital Al-Shifa, 60 cuerpos al Hospital Bautista Al-Ahli en la ciudad de Gaza, cuatro cuerpos al Hospital Al-Awda en Nuseirat, 16 cuerpos al Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah y los 32 restantes al Hospital Nasser en Khan Younis.

El jueves 9 de octubre, Israel aceptó oficialmente un acuerdo de alto el fuego propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que marcó el inicio de la primera fase de un plan de paz más amplio.

El acuerdo incluye el cese de todas las hostilidades, la retirada de las tropas israelíes de Gaza, el acceso a la ayuda humanitaria y el intercambio de prisioneros.

Sin embargo, los ataques de las tropas sionistas continúan, lo que genera dudas sobre el compromiso de Israel con el alto el fuego.

Desde octubre de 2023, más de 67.000 palestinos en Gaza han muerto y alrededor de 170.000 han resultado heridos como resultado de la guerra de dos años de Israel en el enclave. La mayoría de las víctimas son niños y mujeres.

La destrucción masiva, que incluye ataques contra viviendas e infraestructura pública, también ha desplazado a cientos de miles de personas. (Hormiga)