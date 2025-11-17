Cientos de miles de personas se manifiestan en Manila por el escándalo de corrupción en el control de inundaciones







Cientos de miles de filipinos se reunieron el domingo en la capital en la manifestación más grande hasta el momento para exigir responsabilidad por un escándalo de corrupción en el control de inundaciones que ha implicado a poderosos miembros del Congreso y altos funcionarios del gobierno. Varios grupos han protestado en los últimos meses tras el descubrimiento de que miles de proyectos de defensa contra inundaciones en uno de los países más propensos a los tifones del mundo eran deficientes, estaban incompletos o simplemente no existían.

Ingenieros gubernamentales, funcionarios de obras públicas y ejecutivos de empresas constructoras han testificado bajo juramento en audiencias ante el Senado y una comisión de investigación que miembros del Congreso y funcionarios del Departamento de Obras Públicas y Carreteras aceptaron sobornos de empresas constructoras para ayudarlas a obtener contratos lucrativos y evitar la rendición de cuentas. La mayoría negó las acusaciones.

El secretario del Interior, Jonvic Remulla, dijo que unos 320.000 miembros del Iglesia de Cristoo Iglesia de Cristo, encabezó el inicio de la manifestación de tres días en el Parque Rizal de Manila, muchos vestidos de blanco y portando carteles contra la corrupción. Cientos de personas, incluidos generales retirados, realizaron una protesta anticorrupción por separado el domingo por la noche en el monumento al «Poder Popular» en los suburbios de Quezon City. Iglesia es un grupo influyente que vota en bloque y es cortejado por los candidatos políticos durante las elecciones.

