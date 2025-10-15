Cientos de miles de estudiantes en Tangerang del Sur firman una petición para proteger la dignidad de los internados islámicos

Jacarta – Líder de cabaña internado islámico Al Amanah Al Gontory en Pondok Areng, ciudad de Tangerang del Sur, Kiai Aditia Warman reveló que la celebración Festival santri El terreno, que forma parte de la conmemoración del Día de Santri 2025, estará lleno de una serie de agendas positivas.

Uno de ellos fue la firma de una petición que contenía un compromiso con la paz para Indonesia justo en medio del evento Santri Land que se celebró los domingos 18 y 19 de noviembre de 2025 en la plaza Pondok Aren, en el sur de Tangerang.

Por lo tanto, a través de la petición que se firmará en medio del evento de Santri Land, Aditia espera que la narrativa sobre santri en el sur de Tangerang y en toda Indonesia pueda ser positiva en medio de la narrativa negativa mostrada por una de las estaciones de televisión privadas.

«Actualmente al público se le presentan narrativas negativas sobre los internados islámicos que no coinciden con los hechos. Por lo tanto, a través de Santri Land, que es parte del Día de Santri, podemos decirle al público que los estudiantes de los internados islámicos tienen un gran compromiso con la lucha de Indonesia», dijo Aditia en un comunicado de prensa, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Aditia explicó que en el futuro habrá decenas de miles de residentes y estudiantes que asistirán al evento de Santri Land. En esta ocasión, cada residente tuvo la oportunidad de hacer preguntas y aprender sobre la vida en el internado islámico.

Espera que en esta ocasión el público, especialmente los no estudiantes, puedan conocer de manera integral las actividades de los internados islámicos.

«Queremos revelar toda la información sobre los internados islámicos. No haremos ningún intento de encubrirla, para que la gente sea libre de preguntar en todos los internados islámicos durante el Festival de la Tierra de Santri», explicó.

Por lo tanto, Aditia espera que con la transparencia y apertura que ofrecen todos los internados islámicos en el sur de Tangerang, la mala imagen y los problemas negativos que a menudo los aquejan puedan borrarse y confirmarse adecuadamente.

«En los últimos días, hemos escuchado a menudo rumores y malas noticias sobre los internados islámicos. Nosotros, como líderes y cuidadores de los internados islámicos, estamos obligados a dejar las cosas claras. Se espera que Santri Land 2025 pueda ser un soplo de aire fresco y mostrar que el papel de los estudiantes de los internados islámicos es real para el país», dijo.

No solo incluirá carnavales y festivales para estudiantes, Santri Land también presentará cientos de MKM para vender o promocionar mercancías entre los residentes que asistan al evento. Se estima que decenas de miles de personas asistirán a la celebración del Festival de la Tierra.