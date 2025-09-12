Cientos de feroces corredores de carreras en Drag Fest 2025 Ronda III Tasikmalaya

VIVA – El prestigioso evento Pertamax Turbo Drag Fest 2025 Round III se celebró oficialmente en Lanud Wiriadinata, Tasikmalaya, del 13 al 14 de septiembre de 2025. Cientos de cientos corredor y los entusiastas automotrices en el país se reunieron en este festival de automovilismo de adrenalina.

Después del éxito en la segunda ronda de agosto, la atmósfera esta vez se sintió más animada. Hasta 21 clases de bicicleta de arrastre y carrera de arrastre Compitió en el metro de 201 y 402 metros.

Los titulares demuestran la velocidad del otro para competir por el premio de cientos de millones de rupias, incluido el Gran Premio Exclusivo Hospitalidad y VIP Royal Ticket Pertamina Gran Premio de Indonesia 2025.

Pj. La secretaria corporativa de Pertamina, Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, enfatizó que este evento carreras.

«Pertamax Turbo Drag Fest regresa a Tasikmalaya con un entusiasmo cada vez más grande.

Este evento no es solo una cuestión de velocidad, sino también un contenedor para la comunidad automotriz, el espacio de apreciación para los corredores, así como la presentación de entretenimiento positivo para la comunidad y trasladar la economía creativa y Umkm Local «, dijo.

Todos los participantes de las carreras nuevamente usaron Pertamax Turbo como combustible oficial. «Con los estándares de Ron 98 y Euro 4, Pertamax Turbo está demostrado que proporciona un rendimiento óptimo en la raza y en el medio ambiente.

No solo una cuestión de raza, Pertamax Turbo Drag Fest 2025 también presenta varios programas sociales. Comenzando desde alimentos baratos y alimentos reurbanizados, intercambie botellas de plástico a puntos Mypertamina, hasta promociones de descuento del 25 por ciento más mercancías exclusivas para la compra de Pertamina Enduro y Fastron Lubricantes.

Como una forma de compromiso de sostenibilidad, el domingo (9/14) también plantó 100 plántulas de árboles temblbesi en el área de Wiriadinata Lanud.

Los visitantes también están mimados con un entretenimiento emocionante, desde Turbo Ultimate Experience MotoGP Simulator, Automotive Community Exhibition, MSME Bazaar y Food Truck, hasta conciertos musicales Souljah que están listos para cerrar la tercera ronda de lo festivo. Todo este entretenimiento se puede disfrutar de forma gratuita solo con la aplicación Mypertamina.