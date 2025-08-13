Cientos de estudiantes y maestros en Sragen, Java central, son sospechosos de envenenamiento de MBG

SragenVIVA – cientos alumno Escuelas primarias y secundarias en el distrito de Gemolong, Sragen Regency, Central Java supuestamente envenenamiento comida después de comer alimentación nutritiva gratis (Mbg), Martes 12 de agosto de 2025.

Se quejaron de náuseas, mareadas a la diarrea. El manejo del supuesto envenenamiento masivo fue realizado directamente por la Oficina de Salud de Sragen (Dinkes).

El jefe de policía de Gemolong, AKP Liyan Prasetyo, confirmó esto. Dijo en este momento, no solo los estudiantes que fueron envenenados sino también gurú quienes comen este MBG.



Programa de alimentación nutritiva gratuita, programa de almuerzo gratis

«Sí, es cierto que el incidente es sospechoso de intoxicación alimentaria que sucede a los estudiantes y maestros beneficiarios en el programa MBG», dijo el AKP Liyan.

Explicó el martes por la tarde, la escuela recibió una distribución de MBG con un menú de arroz amarillo, huevos de pollo rallados, tempeh orek, lechuga de pepino, manzanas y leche.

Mientras tanto, hay 195 datos que recopilan datos y maestros a empleados sospechosos de experimentar la intoxicación alimentaria de MBG.

Las escuelas y los estudiantes que experimentaron presuntos envenenamiento se encontraban en varias escuelas, incluida SD Negeri 4 Gemolong, había 24 estudiantes y 4 maestros que fueron envenenados.

Gemolong Negeri SD Hay 50 estudiantes, SMP Negeri 2 Gemolong hasta 15 estudiantes y cinco maestros y la mayor cantidad de SMP Negeri 1 Gemolong hasta 94 estudiantes, un maestro y 2 empleados.

AKP Liyan explicó que tenían la misma queja, a saber, náuseas, mareos y diarrea.

«Después de recibir información, la estación de policía de Gemolong junto con el Gemolong Koramil y UPTD Puskesmas Gemolong llevaron a cabo una recopilación de datos en las escuelas y la coordinación de la escuela», dijo.

Informe Mahfira Putri/Tvone Sragen