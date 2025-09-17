Cientos de estudiantes en Garut son sospechosos de intoxicación alimentaria MBG

GarutVIVA – La Oficina de Salud (Dinkes) de Garut Regency, West Java presentó a un equipo médico para manejar a 150 estudiantes en el distrito de Kadungora que experimentaron síntomas envenenamiento alimentar Que actualmente es parcialmente cuidado y cierta atención ambulatoria.

«Cantidad alumno Los síntomas de envenenamiento alcanzaron a 150 personas «, dijo el miércoles» el jefe de Dinkes Leli Yuliani de Garut Regency, dijo a periodistas en Garut.

Dijo que todos los estudiantes que se quejaron del mismo dolor en el abdomen que se sospechaba como síntomas de intoxicación alimentaria, pero más claramente se rastrearían qué tipo de alimentos consume.

El equipo médico, dijo, todavía está enfocado en manejar su salud, especialmente las severas y debe someterse a una cuidados intensivos en los Kadungora Puskesmas hasta 14 personas, y el resto son ambulatorios al tiempo que aún reciben el monitoreo de los trabajadores de la salud.

«14 Los estudiantes que fueron tratados fueron un tratamiento completamente en el Centro de Salud de Kadungora», dijo.

Transmitió, la Oficina de Salud de Garut se aseguró de que todos los estudiantes que se quejaron del dolor en los síntomas de envenenamiento pudieron obtener un tratamiento de salud rápido y apropiado hasta que se confirmó que se curaron.

«Desde el comienzo de recibir esta información, desplegó inmediatamente al equipo en el campo, incluida el envío de las necesidades de medicamentos para el tratamiento», dijo.

El Jefe de la Escuela Secundaria Siti Aisyah, Tripuharja Day confirmó que había algunos estudiantes que sufrían de dolor de estómago simultáneamente, luego informaron las quejas de los estudiantes al Centro de Salud de Kadungora que inmediatamente vinieron a manejar.

«Inmediatamente coordinamos con los Puskesmas, Alhamdulillah, rápidamente respondieron, vinieron a la escuela para realizar exámenes, y hubo algunos estudiantes que fueron llevados a los Puskesmas», dijo.

Relacionado con estos estudiantes está enfermo debido al consumo de programas de alimentación nutricional gratuitos (Mbg), dijo, su partido no había asumido la comida, porque la oficina de salud de Garut todavía estaba realizando actualmente investigaciones.

Basado en el reconocimiento de los estudiantes, dijo, que quejarse de dolor de estómago desde el miércoles por la mañana, se obligó a ir a la escuela hasta que finalmente se sometió a un examen médico por parte de los oficiales de Puskesmas.

«No hemos podido asumir si este es el factor de MBG o no porque también está en investigación», dijo. (Hormiga)