Cientos de corredores principiantes fueron forjados por delante del maratón Virgin en Yakarta

VIVA – Para el para corredorResolver mejor personal es sin duda orgulloso. Sin embargo, se alienta a muchos a subir de nivel, desde 10k, medio maratón, hasta que finalmente se desafían en el maratón completo. No es solo un asunto físicopero también mental y consistencia.

Para responder a estas necesidades, Le Minerale presenta Le Minerale Running Squad, un programa exclusivo que brinda a cientos de entrenadores un entrenamiento intensivo antes del debut del Maratón Virgin en el Jakarta Running Festival (JRF) 2025.

Durante 11 semanas, los participantes recibirán asistencia holística de los entrenadores experimentados de Gantar Velocity, desde aspectos técnicos, físicos, mentales y médicos, para garantizar que el debut del maratón funcione de manera segura e de manera óptima.

La Jefa de Relaciones Públicas y Digital Le Minerale, Yuna Eka Kristina, enfatizó que este programa no es solo capacitación.

«Como marca que respalda una vida saludable, Le Minerale quiere ser socio de todos en los deportes, no solo en términos de productos de agua mineral de calidad, sino también a través de la motivación y el apoyo. Además, deportes correr Ahora no es solo un pasatiempo «, dijo Yuna.

Según Yuna, cada vez más personas se toman en serio el maratón para que requiera entrenamiento dirigido. «Por lo tanto, hacemos un programa de capacitación exclusivo para el el corredor del abridor«Añadió.

Le Minerale coopera con entrenadores profesionales de Gantar Velocity y Deport Medicine Expert para equipar a los participantes con paquetes completos.

«No solo el ejercicio físico, sino que también entiende los aspectos técnicos y mentales, el cumplimiento de la nutrición. Todo eso es importante para que estén listos para enfrentar el maratón debut de manera óptima», explicó Yuna.

El entrenador Agung de Gantar Velocity agregado, los corredores novatos necesitan una guía detallada.

«A partir de cómo ejecutar, ajustar el tempo, la frecuencia de entrenamiento, hasta la ejecución de recuperación debe ser monitoreado por un entrenador competente», dijo.

El ejercicio incluirá recuperación de recuperación, ejecución fácil, carrera de tempo, intervalo, carrera larga, entrenamiento de fuerza y ​​ejercicios de carrera.

Mientras tanto, el experto en medicina deportiva Dr. Adrian Setiaji, SP.KFR, AIFO-K alias Medok Doctor destacó la importancia de los minerales.

«El papel de los minerales es muy importante para aumentar el metabolismo muscular y prevenir el riesgo de lesiones. Debido a que no toda el agua mineral es la misma, elija los que contienen minerales esenciales de calidad», dijo.

Uno de los participantes, Novi, admitió que estaba entusiasmado por someterse a este programa. «Esta es mi Virgin MARATHON COMPLETA. El entrenamiento con el entrenador Agung está realmente preparado para que cuando terminemos permanecemos fuertes, no lentos», dijo.

Como producto indonesio original, se ha confiado en Le Minerale para ser el agua mineral oficial en varios eventos de carrera prestigiosos. Ahora, a través del equipo de ejecución, construyen un ecosistema de carrera saludable y sostenible.

«Este programa es una prueba del compromiso de Le Mineral en apoyar el estilo de vida saludable de los corredores para que puedan seguir siendo óptimos para lograr mejores resultados», concluyó Yuna.