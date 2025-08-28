Cientos de corredores listos para pelear rápido en Drag Fest 2025 Tasikmalaya

VIVA – Pertamina Patra Niaga volvió a estimular la adrenalina de los entusiastas de los automóviles a través de Pertamax Turbo Drag Fest 2025 Round II, que se llevará a cabo del 30 al 31 de agosto de 2025 en Wiriadinata Lanud, Tasikmalaya.

Leer también: La última vuelta es un determinante, Espargaro sometió con éxito a Bagnaia



Después de abrir con éxito la temporada en Yogyakarta presentando 385 titulares en julio pasado, ahora es el turno de Tasikmalaya para organizar esta fiesta automotriz de sensación. Miles de amantes portavozcientos corredorPara las golosinas de entretenimiento, será una blek tumpelek en la arena.

Hay 21 clases que están disputadas, a partir de bicicleta de arrastre hasta carrera de arrastre En las pistas de 201 y 402 metros. El premio también es tentador: cientos de millones de rupias más exclusivos VIP Royal Box Pertamina Gran Premio de los boletos de Indonesia 2025 para el campeón general.

Leer también: Yamaha Ready to Shake MotoGP 2025 con su último prototipo V4



«El entusiasmo de la ronda I fue una gran prueba de que la carrera de arrastre y la bicicleta de arrastre tenían una gran base de fanáticos. Este evento no fue solo una lucha rápida, sino también un contenedor de colaboración para construir energía de automovilismo positivo mientras movía a las MIPYME», dijo el director de marketing regional de Pertamina Niaga, Eko Ricky Susanto, jueves 28 de agosto, 2025.

No solo las carreras, los visitantes también pueden disfrutar de entretenimiento gratuito. Comenzando desde Turbo Ultimate Experience MotoGP Simulator, Exhibition de la comunidad de automóviles adecuado, UMKM Bazaar, Food Truck, hasta Shaggydog Music Concert con la banda local de Tasikmalaya. Simplemente muestre la aplicación Mypertamina, todo se puede disfrutar sin pagar.

Leer también: Polantas recibida en DCF 2025: Campaña de seguridad Matizada ‘Racing’



Además, hay una variedad de atractivos programas sociales y promociones: comida barata redimida, intercambio de aceites de cocina usados, intercambio de botellas de plástico para obtener puntos Mypertamina, hasta un 25 por ciento de descuento más mercancías exclusivas para la compra de Pertamina Enduro y Fastron lubricantes.

Eko Ricky también enfatizó que todos los corredores deben usar Pertamax Turbo. Con el estándar Ron 98 y Euro 4, se ha demostrado que este combustible superior proporciona un rendimiento óptimo y ecológico.

«Esta es una prueba clara de que Pertamax Turbo responde las necesidades de combustible del automovilismo y los vehículos modernos en la carretera», dijo.

Pertamina Patra Niaga espera que este evento en Tasikmalaya no solo sea una etapa de lucha rápida, sino que también se una a la economía regional. Solo el año pasado, este evento atrajo con éxito a más de 6,000 espectadores e involucró a docenas de MIPYME locales.