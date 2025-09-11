Cientos de corredores están listos para competir en Pertamax Turbo Drag Fest 2025 III

Tasikmalaya, Viva – Pertamax Turbo Drag Fest 2025 La tercera serie tendrá lugar nuevamente en Lanud Wiriadinata, Tasikmalaya, del 13 al 14 de septiembre. Además de las competiciones de carreras, esta actividad también abrió espacio para que participaran las MIPYME locales.

El evento anterior celebrado a fines de agosto registró 741 participantes de varias regiones. Para la tercera serie, el número de corredores que se estima que están presentes sigue siendo cientos de personas.

La carrera se divide en dos categorías principales, a saber, la bicicleta de arrastre para vehículos de dos ruedas y Carrera de arrastre por cuatro ruedas. Drag Bike está programado el sábado, mientras que la carrera de arrastre se celebró al día siguiente.

Cada categoría consta de una serie de clases que proporcionan puntos de campeonato tanto para individuos como para equipos. Los participantes con los puntos más altos tienen derecho al gran premio en forma de acceso VIP en el Gran Premio de Pertamina de Indonesia 2025.

Evento de carreras de Pertamax Turbo Drag Fest

Fuera del ámbito de las carreras, los visitantes pueden disfrutar de otras actividades que han sido preparadas por el comité. A partir del bazar MSME hasta el simulador MotoGP se proporciona para agregar diferentes experiencias para la audiencia.

Susanto August Satria, Gerente de Área Comunicación, Relaciones y CSR de PT Pertamina Patra Patra Niaga Javanese Western Part, enfatizó que esta actividad tiene un objetivo más amplio. «Pertamax Turbo Drag Fest 2025 también prioriza la deportividad y proporciona espacio para el empoderamiento económico local», dijo, citado a partir de la declaración oficial el jueves 11 de septiembre de 2025.

Agregó, se espera que la existencia de MIPYME en este evento proporcione beneficios directos a los residentes. «Queremos que colaboremos juntos y la comunidad puede sentirse más ampliamente por la comunidad, especialmente las empresas en torno a la ubicación del evento», dijo Satria.

El evento también estará acompañado por actuaciones musicales de varios grupos, como Moonshine y Masterplan el 13 de septiembre, y Souljah en la noche final del 14 de septiembre. Esto se suma a los matices del entretenimiento en medio de la atmósfera de competencia de carreras.

También se prepararon varios programas sociales, que incluyen redimir la comida barata y las actividades de intercambiar botellas de plástico que se intercambiarán por puntos mypertamina. El comité también proporciona descuentos para ciertos productos para los visitantes.

Como un paso de sostenibilidad, se plantarán hasta 100 plántulas de árboles trembesi en el área de Wiriadinata Lanud el domingo. Esta actividad involucra elementos del gobierno local y la comunidad como un símbolo del equilibrio de carbono del evento del evento.