Cientos de billones de adquisiciones terminan en dolor, 4.000 empleados de empresas de publicidad se convierten en víctimas de despidos masivos

Jacarta – En medio de la dinámica rápidamente cambiante de la industria publicitaria global debido a las presiones tecnológicas y económicas, muchas empresas gigantes están comenzando a llevar a cabo una consolidación masiva. Uno de los movimientos más impactantes fue la adquisición de Interpublic Group (IPG) por parte de Omnicom, que desató olas Despidos mayor en los últimos años.

Esta reforma no sólo afecta a miles de trabajadores, sino que también sacude la estructura empresarial de las agencias de publicidad tradicionales que han dominado el mercado durante décadas.

Las últimas noticias dicen que Omnicom despedirá a más de 4.000 empleados tras adquirir Interpublic Group por 13.500 millones de dólares o el equivalente a 224,1 billones de IDR. No solo eso, tres grandes marcas de agencias, como FCB, DDB y MullenLowe, también se cerrarán y fusionarán en la red TBWA de Omnicom.

La adquisición, que se anunció por primera vez en diciembre de 2024, convierte oficialmente a Omnicom en el holding de publicidad más grande del mundo por ingresos.

Citando informes de Expreso FinancieroEl jueves 4 de diciembre de 2025, se eliminarán más de 4.000 puestos como parte de la integración de IPG. Estos despidos apuntan principalmente a roles administrativos y algunos puestos de liderazgo.

Después de la reestructuración, aproximadamente el 85 por ciento de los puestos estarán centrados en el cliente, mientras que el 15 por ciento restante serán funciones administrativas. En su comunicado, la compañía dijo que se estima que los beneficios financieros de esta reestructuración superarán los 750 millones de dólares o alrededor de 12,45 billones de IDR, superando las proyecciones iniciales dadas a los inversores.

El acuerdo de adquisición de Interpublic Group se completó en noviembre de 2025 y es una maniobra importante para fortalecer la posición de Omnicom en medio de una intensa competencia. Este paso se tomó para desafiar el dominio de Publicis de Francia y WPP de Inglaterra, que han dominado el mercado global.

Como es sabido, las grandes empresas tecnológicas están desplazando cada vez más a las agencias de publicidad tradicionales, sobre todo debido a la aplicación acelerada de la inteligencia artificial. Esto es lo que hace que la consolidación se considere un paso crucial para mantener la competitividad.

Esta adquisición también recibió la aprobación regulatoria de varios países. La Comisión de Competencia de la India concedió el permiso en junio, seguido de la aprobación de la ACCC australiana en julio. La aprobación final llegó de la Comisión Europea a finales de noviembre, lo que marcó el fin de todos los obstáculos legales.