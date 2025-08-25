Cientos de atletas descendieron en el Open Aquatic Natming Championship A • Streaming Ows Lampung 2025

Yakarta, Viva – Cientos de atletas participarán en el Campeonato Nacional (Campeonato Nacional) Nadar Las aguas abiertas o la natación de aguas abiertas (OWS) titulada A • Stream Open Water Swimming Series Lampung 2025 que tendrá lugar en Kyokko Beach, Lampung, 30-31 de agosto de 2025.

Este evento se convirtió en uno de los primeros avances Indonesio acuático (PB AI) Bajo el liderazgo de Anindya Novyan Bakrie, quien acababa de instalarse ni siquiera un mes.

«Este evento es esperado por los nadadores de aguas abiertas tanto en casa como en el extranjero, que quieren encontrar logros mientras disfrutan de la belleza del mar indonesio», dijo el presidente de PB AI, Anindya BakrieEn su declaración en Yakarta.

Evento de selección Juegos de mar 2025

Open Waters Swimming en sí es uno de los cinco deportes bajo los auspicios de PB AI, con natación, waterpolo, saltos hermosos y natación artística. Según Anindya, este campeonato nacional no es solo un foro para el entrenamiento, sino también un evento de selección para la formación del equipo nacional a los Juegos SEA de 2025 en Tailandia.

«Se espera que surja las nuevas semillas de los atletas de OWS. Continuaremos monitoreando, y aquellos que parecen bien serán enviados de regreso al evento internacional de OWS, como en Bangkok. Con suerte, Izzy Dwifaiva Hefrisyanthi y otros atletas pueden lograr un rendimiento máximo en los Juegos Sea», explicó.

Dos categorías, cientos de atletas participan

El presidente de PB AI Daily, Harlin Rahardjo, dijo que una serie de stream OWS Lampung 2025 se dividirá en dos categorías: campeonato nacional y general.

Categoría del campeonato nacional: seguido por los mejores atletas de 12 Pengprov, con 5 km y 10 km. Se confirma de que algunos grandes nombres como Izzy Dwifaiva Hefrisyanthi (East Java) y Aflah Fadlan Prawira (West Java) caen.



Conferencia de prensa de la serie Lampung Ows

Categoría General A • Estruto: Abierto a cualquier persona, tanto atletas como activistas de natación de aguas abiertas desde casa y en el extranjero. Se disputarán tres números, a saber, 500 m, 1.5 km y 3 km con la división de grupos de edad y categorías maestras.

Según los datos del comité, ha habido más de 100 atletas de élite de varias provincias que se han registrado, mientras que el objetivo para los participantes generales está vinculado a hasta 200 personas.

Turismo deportivo y apoyo regional

Además de los aspectos deportivos, PB AI también enfatizó la importancia de este evento en el apoyo al turismo deportivo. Al cooperar con el gobierno local, se espera que este evento pueda traer turistas y fomentar la mejora en la infraestructura turística en Lampung.

«El año pasado, en Bali, la infraestructura turística ya era buena. Lampung tiene nuevos desafíos, pero el mar es hermoso y su potencial es grande. Se espera que este evento sea un impulso para alentar la construcción de hoteles, carreteras, que tengan un impacto positivo en la economía regional», dijo Harlin en una conferencia de prensa en la oficina de Indonesia en la Oficina Aquástica de Wisma Bakrie, Jakarta, lunes, agosto, 2025.

El presidente del comité organizador, Kiki Taher, agregó que el entusiasmo de la comunidad local era muy alto. El comité ha preparado elementos de seguridad al involucrar a Basarnas, la Armada, el personal médico, a los hospitales de referencia.

«Queremos este evento no solo competitivo, sino también seguro y memorable. Para aquellos que están interesados, el registro aún está abierto y se puede acceder a la información en Instagram @Swim.Astream», dijo Kiki.

Izzy Dwifaiva está listo para desafiarse a sí mismo

Uno de los pilares de Indonesia, Izzy Dwifaiva Hefrisyanthi, expresó su disposición para enfrentar la competencia en Lampung. Bajará a 5 km y 10 km.

«Quiero un desafío, así que tomo dos números. Mi objetivo es el número uno en Indonesia, tanto a 5 km como a 10 km», dijo Izzy de manera optimista.

Sobre la ubicación de la carrera

Kyokko Beach, la ubicación de la competencia, se encuentra en Hurun Village, distrito de Teluk Pandan, Regencia Pesawaran, Lampung. Esta playa está a unos 30-45 minutos de la ciudad de Bandar Lampung y se accede fácilmente a través de la carretera Sumatera a través de la carretera de peaje Trans Sumatra.

Con un gran potencial y pleno apoyo de la comunidad, se espera que el Campeonato Nacional A • la serie Owus Lampung 2025 no solo imprima a atletas sobresalientes, sino que también expanden la comunidad de natación de aguas abiertas en Indonesia.