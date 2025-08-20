Cientos de activistas estudiantiles vinieron a la Policía Regional de Java Occidental, ¿qué pasa?

Bandung, Viva – Operaciones de comida baratas que se llevan a cabo Policía regional de Java Occidental En la ciudad de Bandung, jueves 14 de agosto de 2025, residentes de varios círculos.

Leer también: Ministro del Interior Tito directamente para monitorear la distribución del arroz SPHP en la provincia de Banten



No solo el público en general, activistas alumno De varios campus en Bandung también se colocaron en cola para obtener necesidades básicas a precios bajos. Llenaron la sede de la policía regional de Java Occidental.

Arroz Conviértete en el producto más cazado. Varios estudiantes en el extranjero parecían dispuestos a hacer cola para obtener raciones. Uno de ellos es Farhan Mubina, quien afirmó ser ayudado por la existencia de este programa.

Leer también: Precios de chile, cebollas, arroz, hasta la carne baja, revise la lista completa



«Para los estudiantes de Rantau, programas como este son muy útiles para administrar las necesidades diarias. Además, en medio del aumento de los precios de los productos básicos, esta operación de comida barata es una solución real. Realmente apreciamos la iniciativa Fuerza de trabajo de alimentos La policía regional de Java Occidental y la esperanza de que este programa continúe «, dijo, miércoles 20 de agosto de 2025.

Mientras tanto, el jefe de la Fuerza de Tarea de Alimentos de la Policía Regional de Java Occidental, el comisionado senior de Poliai, Wirdhanto Hadicaksono, enfatizó, esta operación se celebró como una forma de preocupación de Polri por el bienestar de la comunidad. Además del arroz, una serie de otras necesidades, como el aceite de cocción, el azúcar y los huevos, también se venden más baratos que el mercado.

Leer también: Asignaciones duras de gasolina Los miembros de la Cámara de Representantes también aumentan, ¡esta cantidad!



«Se espera que la operación de comida barata de la Policía Regional de Java Occidental fortalezca el sentido de unión y cuidado mutuo, al tiempo que ayuda a mantener la estabilidad de los precios en el mercado», dijo Wirdhanto.