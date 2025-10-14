Científicos revelan cómo las estatuas Moai de Rapa Nui podían caminar usando cuerdas







Durante generaciones, los científicos han estado fascinados por cómo los antiguos habitantes de Rapa Nui lograron mover las enormes estatuas moai de la isla. Ahora, a través de una combinación de física, modelado 3D y experimentos prácticos, los investigadores, incluidos profesores de la Universidad de Binghamton, Nueva Yorkhan demostrado que las estatuas podían literalmente «caminar» con la ayuda de cuerdas y un grupo sorprendentemente pequeño de personas.

Después de examinar casi 1000 de las figuras de piedra, el antropólogo Carl Lipo de la Universidad de Binghamton y el investigador de la Universidad de Arizona Terry Hunt concluyeron que los isleños probablemente usaron cuerdas para balancear las estatuas de lado a lado, guiándolas hacia adelante en zigzag a lo largo de caminos especialmente construidos.

Para comprender cómo se podrían haber movido estatuas aún más grandes, los investigadores construyeron modelos 3D de alta resolución de los moai y identificaron rasgos de diseño específicos, como bases anchas en forma de D y una inclinación hacia adelante, que hicieron que las estatuas fueran más estables y más fáciles de balancear al caminar.

Luego, el equipo construyó una réplica de un moai de 4,35 toneladas con el mismo diseño inclinado hacia adelante. Con un equipo de sólo 18 personas, lograron mover la réplica 100 metros en sólo 40 minutos, logrando resultados mucho mejores que experimentos de transporte anteriores utilizando otros métodos.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente