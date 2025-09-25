Científicos bio-glass de impresión 3D con fuerza esquelética







Los investigadores en China han desarrollado una imprimible 3D bioactivo Vidrio que se acerca a la resiliencia ósea. En las pruebas de animales, apoyó el crecimiento de las células óseas más tiempo que el vidrio liso y casi coincidía con un material de implante dental líder.

Tanto el vidrio como el hueso comparten un rasgo clave gracias a sus estructuras moleculares. Resisten la compresión mejor que el estiramiento. Pero aunque el vidrio tiene potencial, perfeccionar el proceso de impresión ha sido un obstáculo. La impresión 3D de vidrio convencional requiere plastificantes tóxicos y calor extremo por encima de 1093 ° C, lo que limita su uso en medicina.

Los investigadores liderados por Jianru Xiao, Tao Chen y Huanan Wang combinaron partículas de sílice con carga opuesta con iones de calcio y fosfato, ambos conocidos por desencadenar la formación de células. Esta mezcla formó un gel imprimible que podría endurecerse a 704 grados Celsius.

Probando el nuevo bioglase, el equipo comparó su nuevo bio-glass, vidrio de sílice simple y un sustituto de hueso dental comercial en la reparación del cráneo del conejo. Mientras el comercial El producto estimuló un crecimiento temprano más rápido, el bioglásico resultó más duradero. Después de ocho semanas, la mayoría de las células óseas se habían unido al andamio de bioglase, y el vidrio liso mostró poco o ningún crecimiento. Los investigadores informaron que su material sostuvo el crecimiento óseo más tiempo que las opciones existentes.

