Ciegamente celoso, un hombre plateado en Penjaringan apuñala a la amiga de su esposa debajo del puente

Jacarta – Sabor celoso hizo que un hombre con las iniciales AS (30) se atreviera a apuñalar a la amiga de su esposa debajo del Puente 3, aldea de Pejagalan, distrito de Penjaringan, Norte de Yakarta. La víctima de iniciales JK (35) sufrió puñaladas en la mano derecha, izquierda y palma como consecuencia del ataque.

El jefe de policía del metro de Penjaringan, AKBP Agus Ady Wijaya, explicó el incidente puñalada Ocurrió el viernes (17/10/2025) y el autor fue detenido pocas horas después del incidente.

«Este presunto apuñalamiento ocurrió el viernes (17/10/2025) y el autor fue arrestado varias horas después del incidente», dijo en Yakarta, el martes 21 de octubre de 2025, citado por Antara.

Según información policial, AS trabaja como jornalero hombre de plata y músicos callejeros en el área de Jembatan Tiga, Pejagalan, Penjaringan. Esta brutal acción supuestamente fue provocada por los celos porque AS sabía que a la víctima JK se la veía a menudo caminando con su tercera esposa.

AKBP Agus explicó que después de enterarse de la presencia de JK en el lugar, el perpetrador acudió inmediatamente a la víctima. El encuentro acabó en una discusión hasta que finalmente AS sacó un cuchillo del bolsillo del pantalón.

«El perpetrador apuñaló la palma derecha de la víctima hasta que cayó. Luego, el perpetrador también hirió el brazo derecho e izquierdo de la víctima hasta que los residentes locales finalmente resolvieron el incidente», dijo AKBP Agus.

Los vecinos que vieron el incidente denunciaron inmediatamente a la policía. La Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Penjaringan llegó al lugar y arrestó al perpetrador sin resistencia. De manos del perpetrador, la policía confiscó pruebas en forma de un cuchillo con el que había herido a la víctima.

Actualmente, AS está siendo examinado en la Policía Metropolitana de Penjaringan. La policía lo acusó en virtud del artículo 351 del Código Penal por abuso, que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. (Hormiga)