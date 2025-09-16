Cides ICMI ofrece las ideas del dilema de gestión del tabaco en foros internacionales

Yakarta, Viva – Asociación de becas del Centro para la Información y el Desarrollo (CIDE) musulmán Indonesia (ICMI) ofrece ideas innovadoras en el Simposio de Salud Global de África celebrada en Casablanca, Marruecos, a principios de este mes.

El presidente de Cides, Icmi Andi Bakti, explicó uno de los oradores en el foro. Que Indonesia es un productor tabaco El sexto más grande y el primer fabricante de clavos más grande del mundo, que enfrenta un dilema único entre mantener la salud pública y proteger los medios de vida de millones de sus ciudadanos.

El foro, al que asistieron cientos de participantes de varias partes del mundo, conllevó un enfoque de reducción de riesgos desde la perspectiva islámica. Esta idea ofrece un punto medio para países con una población musulmana mayoritaria para abordar la prevalencia del tabaquismo mientras mantiene la estabilidad. economíaEspecialmente el bienestar de los agricultores de tabaco y clavo.

«La prohibición total de los productos de tabaco convencionales no es una solución justa y efectiva, especialmente para países con industrias y cultura del tabaco que han sido enraizadas como Indonesia», dijo Andi a partir de su declaración, el martes 16 de septiembre de 2025.

Explicó, se acerca reducción de daños que está en línea con los principios del Islam, como Maslahah (el bien común) y Hifz al-Nafs (protección de la vida), ofrece una solución más equilibrada. El material presentado destaca la importancia de distinguir los perfiles de riesgo de varios productos de tabaco.

Se dice que un ejemplo, un producto de tabaco calentado (HTP/HNB), basado en varios estudios científicos internacionales, reduce la exposición de sustancias peligrosas en un 90-95 por ciento en comparación con los cigarrillos quemados.

Cosecha de tabaco de agricultor indonesio. (ilustración) Foto : Entre fotos/anis efizudin

Además de ser calentados de productos de tabaco, gracias al desarrollo de la tecnología y la ciencia, ahora hay varias categorías de otros productos que han demostrado científicamente que reducen la exposición a sustancias nocivas en comparación con los cigarrillos.

«Estas innovaciones pueden ser una alternativa para los fumadores adultos que tienen dificultades para detenerse, al tiempo que mantienen la continuidad de la industria que sostiene la economía nacional», dijo.

El apoyo regulatorio moderno en Indonesia, como la Ley de Salud No. 17 de 2023, también es un ejemplo concreto de cómo las políticas comenzaron a diseñarse proporcionalmente y considerar el factor de riesgo entre los productos de tabaco en el mercado.

La esperanza, sus regulaciones derivadas pueden adaptar el enfoque de reducción de riesgos para que se puedan maximizar los beneficios de los productos alternativos de tabaco. Andi Bakti pidió la importancia de la colaboración entre académicos, expertos en salud pública y el gobierno para compilar pautas y valores religiosos basados ​​en evidencia científica.

«Con esta colaboración, los países musulmanes pueden ser pioneros en el modelo de control del tabaco fallido, efectivo y científico», concluyó.

Esta idea indonesia recibió una cálida bienvenida de los participantes del simposio, especialmente de representantes de países africanos que enfrentaron desafíos similares. Se espera que esta idea inspire a otros países, especialmente en la región africana con una población musulmana significativa, a adoptar una política integral y justa de control del tabaco.