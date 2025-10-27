Ciclón Montha: Odisha despliega 123 unidades de bomberos en todos los distritos







Con el ciclón Montha acercándose OdishaEl gobierno estatal ha desplegado 123 unidades de bomberos en todo el estado. El gobierno de Odisha, con el objetivo de salvaguardar a la población en todo el estado, ha dado prioridad a ocho distritos clasificados como «zonas rojas».

Según informó la agencia de noticias ANI, los equipos de Odisha Disaster Rapid Action Force (ODRAF) están equipados con botes de rescate, balsas a motor, sierras eléctricas y generadores para llevar a cabo rápidas operaciones de rescate y socorro. Además, el personal de bomberos participa en la búsqueda y rescate, la evacuación, la retirada de escombros y la distribución de suministros esenciales.

Para proteger a los habitantes del estado, los equipos de bomberos también ayudan a las administraciones locales en la evacuación a gran escala de residentes vulnerables de zonas bajas y montañosas a refugios seguros. Además, se han puesto en funcionamiento salas de control las 24 horas del día para monitorear la situación y coordinar los esfuerzos de rescate y socorro.

Según PTI, el personal de los Servicios de Bomberos de Odisha, capacitado para manejar múltiples emergencias, está equipado con tecnología moderna para responder a diversas contingencias.

Mientras las agencias meteorológicas insinúan que el ciclón que se acerca al estado puede ser letal, se han enviado nueve equipos de bomberos adicionales desde Hirstleyr el lunes. Según PTI, se enviaron ocho equipos de bomberos al distrito de Gajapati y uno al distrito de Ganjam, ya que se anticipan deslizamientos de tierra en Gajapati y la sección Kalinga Ghat entre los distritos de Kandhamal y Ganjam.

Hablando sobre la preparación, RC Majhi, jefe de bomberos de Odisha, dijo: «Cada vez que un ciclón se acerca a Odisha, se convierte en un desafío a nivel estatal. Bajo las instrucciones directas de nuestro Ministro Principal, nos aseguramos de que no haya pérdida de vidas».

El jefe de bomberos añadió además que «los oficiales superiores están siguiendo de cerca la situación con reuniones periódicas, y ya se han desplegado 123 equipos de bomberos en ocho distritos de alerta roja, como Gajapati, Ganjam, Kandhamal y otros. Además, nuestros 144 equipos permanecerán en Cuttack y otras regiones costeras en caso de inundaciones urbanas, etc.»

«Todos los equipos están equipados con motosierras de gas de alta resistencia y luces telescópicas y están preparados para operaciones nocturnas y limpieza de carreteras. En caso de fuertes lluvias y deslizamientos de tierra, los JCB se han posicionado previamente en zonas montañosas… y estamos coordinando con corporaciones municipales como BMC y CMC para respuesta a inundaciones urbanas y remoción de árboles», agregó, según ANI.

