Ciclón Montha: la NDRF despliega 22 equipos en distritos costeros vulnerables







Como Ciclón mesa se intensifica y se acerca a la costa de Andhra Pradesh, la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) ha desplegado 22 equipos en distritos costeros vulnerables en varios estados en anticipación a la llegada de la tormenta a tierra el martes por la noche, informó la agencia de noticias ANI.

De los 22 equipos, 10 han estado estacionados en Andhra Pradesh, seis en Odisha, tres en Tamil Nadu, dos en Chhattisgarh y uno en Puducherry, según un comunicado de la NDRF. Además, 20 equipos más están en espera en ubicaciones estratégicas para su despliegue inmediato, si es necesario.

Cada ndrf ndrf El equipo está equipado con herramientas de rescate esenciales, como botes, equipos de corte, equipos de comunicación y otras herramientas especializadas para operaciones de evacuación, socorro y restauración, informó ANI.

El ciclón Montha, que se originó en el centro-oeste de la Bahía de Bengala, se ha intensificado hasta convertirse en una tormenta ciclónica severa. El Departamento Meteorológico de la India (IMD) dijo que es probable que el ciclón toque tierra a lo largo de la costa de Andhra Pradesh entre Machilipatnam y Kalingapatnam, cerca de Kakinada, a última hora del martes.

«La tormenta ciclónica Montha se movió hacia el noroeste a una velocidad de 15 kmph durante las últimas 6 horas y se intensificó hasta convertirse en una tormenta ciclónica severa. A las 05.30 horas IST del 28 de octubre, se encontraba aproximadamente a 190 km al sur-sureste de Machilipatnam270 kilómetros al sureste de Kakinada, 340 kilómetros al suroeste de Visakhapatnam y 550 kilómetros al suroeste de Gopalpur», afirmó el IMD.

Añadió: «Es probable que la tormenta continúe moviéndose hacia el norte-noroeste y toque tierra entre Machilipatnam y Kalingapatnam alrededor de Kakinada más tarde hoy, con vientos máximos sostenidos de 90 a 100 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 110 kilómetros por hora».

Varios distritos costeros en Andhra Pradesh y el sur de Odisha a lo largo de la trayectoria esperada del ciclón ya han estado experimentando fuertes lluvias esta mañana. Chennai también ha sido testigo de lluvias, y la oficina meteorológica ha pronosticado lluvias moderadas con tormentas eléctricas ligeras y relámpagos en varios distritos de Tamil Nadu, incluidos Chengalpattu, Chennai, Kancheepuram y Kanniyakumari.

Mientras tanto, en respuesta al ciclón, el Ministro Principal de Odisha, Mohan Charan Majhi, convocó una reunión de alto nivel en Lok Seva Bhavan en Bhubaneswar para evaluar la preparación del estado, informó ANI.

Ganancia y el ministro de Gestión de Desastres, Suresh Pujari, el secretario en jefe, Manoj Ahuja, y altos funcionarios de varios departamentos participaron en la reunión, mientras que los recolectores de distrito de áreas propensas a ciclones se unieron virtualmente.

Mientras tanto, el ministro principal de Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, instó a los funcionarios a tomar medidas inmediatas para proteger vidas y minimizar los daños en las zonas costeras.

(Con entradas ANI)





Fuente