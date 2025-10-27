Ciclón Montha: el gobierno de Odisha inicia la evacuación de personas de zonas vulnerables







El gobierno de Odisha ha comenzado a evacuar a personas de lugares vulnerables y ha desplegado 128 equipos de respuesta a desastres en ocho distritos del sur del estado a medida que la profunda depresión en el Bahía de Bengala El lunes se intensificó hasta convertirse en una tormenta ciclónica llamada «Montha», informó la agencia de noticias PTI.

Teniendo en cuenta la formación del ciclón «Montha», el gobierno estatal ha comenzado la evacuación de personas de áreas vulnerables montañosas y bajas de ocho distritos del sur, que podrían verse afectadas debido a la inminente calamidad, dijo el ministro de Ingresos y Gestión de Desastres de Odisha, Suresh Pujari, informó PTI.

«El gobierno estatal está bien preparado para enfrentar la eventualidad y se han hecho arreglos en las posibles áreas de impacto. la administracion completará el proceso de evacuación de personas de lugares vulnerables antes de las cinco de la tarde del lunes», dijo el ministro, informó PTI.

Aunque el ciclón cruzará la costa de Andhra Pradesh, tendrá un impacto en las regiones costeras y del sur de Odisha, para las cuales el gobierno estatal ha hecho todos los arreglos para salvar a hombres y animales con el objetivo de «cero víctimas», dijo Pujari, informó PTI.

El ministro dijo que se emitió una «advertencia roja» (tomar medidas), que predice lluvias extremadamente intensas y vientos fuertes (con ráfagas de hasta 80 km/h) para los distritos de Malkangiri, Koraput, Nabarangpur, Rayagada, Gajapati, Ganjam, Kandhamal y Kalahandi.

Como medida de precaución, el gobierno estatal ha desplegado más de 5.000 personas altamente calificadas en 24 equipos de la Fuerza de Acción Rápida en Desastres de Odisha (ODRAF), cinco de ellos de ndrf ndrf y 99 equipos de bomberos en estos ocho distritos, dijo el ministro, añadiendo que todos los distritos del estado han recibido instrucciones de prepararse con hombres y maquinaria para las operaciones de rescate, en caso de que el inminente ciclón cambie su trayectoria.

El ministro dijo que si bien las lluvias comenzarán el lunes, la intensidad de las lluvias y el viento se intensificarán los días 28 y 29 de octubre.

La oficina meteorológica también izó la señal de precaución distante No-I (DC-1) en todos los puertos de Odisha y aconsejó a los pescadores que no se aventuraran en el mar hasta el 29 de octubre.

El IMD en su boletín de las 4 am del lunes decía: «La tormenta ciclónica ‘Montha’ sobre el suroeste y el sureste de la Bahía de Bengala se movió a una velocidad de 16 kmph durante las últimas 3 horas y se centró a las 2:30 am del 27 de octubre, a unos 600 km al este-sureste de Chennai (Tamil Nadu), 680 km al sur-sureste de Kakinada (Andhra Pradesh), 710 km sur-sureste de Visakhapatnam (Andhra Pradesh), 790 km al oeste de Port Blair (Islas Andaman y Nicobar) y 850 km al sur de Gopalpur (Odisha)».

«Es probable que continúe moviéndose hacia el oeste-noroeste sobre la Bahía de Bengala durante las próximas 12 horas. Después, es probable que se intensifique hasta convertirse en una tormenta ciclónica severa en la mañana del 28 de octubre. Es muy probable que cruce la costa de Andhra Pradesh entre Machilipatnam y Kalingapatnam alrededor de Kakinada durante la tarde/noche del 28 de octubre como una tormenta ciclónica severa con una velocidad máxima sostenida del viento de 90 a 100 kmph. con ráfagas de 110 kmph», dijo el IMD.

(Con aportes de PTI)





