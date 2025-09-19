`Chunaav Ka Chawkidaar` Proteged` Vote Chors`: Rahul Gandhi ‘Dig en CE







Líder del congreso Rahul Gandhi El viernes reiteró sus acusaciones de «voto chori» y pisó un golpe en la comisión electoral, calificándolo de «vigilante electoral» que «se mantuvo despierto, observó el robo y protegió a los ladrones».

Sus comentarios se produjeron un día después de que aumentó su ataque sobre el tema del robo de votos, acusando al comisionado electoral jefe Gyanesh Kumar de proteger a quienes «destruyeron la democracia».

Para reforzar su acusación, citó datos de un Circunscripción de la asamblea de Karnataka Para afirmar que los votos de los partidarios del Congreso se estaban eliminando sistemáticamente.

La Comisión Electoral denominó las acusaciones «incorrectas y sin fundamento» y dijo. «Ningún miembro del público puede hacer en línea ninguna eliminación de ningún voto, como Gandhi no concedió erróneamente».

En una publicación en hindi en X el viernes, Gandhi dijo: «Despierta a las 4 a.m., elimine a dos votantes en 36 segundos, luego vuelve a dormir, ¡así es como sucede el robo de votos!»

Despierta a las 4 am,

Borrar 2 votantes en 36 segundos,

Duerme de nuevo: ¡así es como se robaron los votos! El vigilante electoral se mantuvo despierto, observando el robo, salvando a los ladrones.#Votechorifactory pic.twitter.com/plskaxh1eu – Rahul Gandhi (@rahulgandhi) 19 de septiembre de 2025

«Chunaav Ka Chawkidaar Jaagta Raha, Chori Dekhta Raha, Choron Ko Bachata Raha (el vigilante de elecciones despierto, observó la popa y protegió el Thie acusado.

Gandhi también compartió un video de 36 segundos de su conferencia de prensa en la que explica el modus operandi del supuesto «robo de votos».

En una publicación el jueves por la noche, Gandhi había dicho: «La juventud de la nación, los estudiantes de la nación, la Generación Z de la nación, se defenderá la constituciónproteger la democracia y detener el robo de votos. Siempre me quedo con ellos. ¡Jai Hind! «

En su nueva ofensiva contra la Comisión Electoral, Gandhi, el líder de la oposición en el Lok Sabha, había dicho el jueves que el panel de votación debe dejar de proteger «Chors de votación» y proporcionar dentro de una semana de información solicitada por el CID de Karnataka en una investigación sobre las eliminaciones de los votantes.

Si no, se sabrá con certeza que el organismo electoral es cómplice de el «asesinato de la Constitución», alegó Gandhi en su conferencia de prensa en la sede del Congreso Indira Bhawan.

Y esto, dijo al principio, no era el «bomba de hidrógeno«Revelaciones que había prometido. Eso sucederá pronto.

Gandhi citó detalles de los supuestos intentos de eliminar 6.018 votos en la circunscripción de Aland de Karnataka en las encuestas de hasta 2023 encuestas de la Asamblea. También dio el ejemplo de la circunscripción de Rajura de Maharashtra, donde afirmó que 6.850 votantes fueron agregados de una manera «fraudulenta» utilizando software automatizado.

«El mismo sistema está haciendo esto. Lo está haciendo en Karnataka, Maharashtra, lo ha hecho en Haryana, Uttar Pradesh, Bihar y tenemos pruebas de ello», alegó el líder del Congreso.

«Nuestra demanda es Gyanesh Kumar, haz tu trabajo … Has hecho un juramento, eres el Comisionado Electoral principal de la India, debes dar pruebas al Karnataka Cid«Gandhi había dicho, asumiendo directamente la CEC.

También le había pedido a la CEC que «dejara de dar excusas» y liberara evidencia al CID de Karnataka de inmediato.

