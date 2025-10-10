Chuck Lorre rinde homenaje a Bob Broder; Conjunto conmemorativo

Chuck Lorre rendirá homenaje a su antiguo agente y mentor empresarial Bob Broder en la tarjeta personalizada para el estreno de la segunda temporada de su comedia de CBS «Georgie & Mandy’s First Marriage».

hermano, quien murió el mes pasado a los 85 años, Pasó los últimos doce años como líder comercial de Chuck Lorre Productions, que durante mucho tiempo ha estado basada en Warner Bros. Television a través de lucrativos acuerdos con el estudio. Antes de eso, Broder representó a Lorre como agente en Broder Kurland e ICM Partners. La lista de comedias tremendamente exitosas de Lorre aseguró que necesitaba un líder empresarial inteligente y astuto para velar por sus intereses en acuerdos de licencia de distribución y estrenos para «Two and a Half Men», «The Big Bang Theory», «Mike & Molly», «Young Sheldon» y muchos otros programas.

Lorre es famoso por las tarjetas personalizadas que aparecen al final de todos sus espectáculos. El debut de la temporada 2 del 16 de octubre de “Georgie & Mandy’s” incluirá una imagen de un Broder de aspecto decidido sentado con una golden retriever rubia llamada Lola Pearl en su regazo.

“Durante veinticinco años, su presencia garantizó que hubiera al menos un adulto en la habitación”, dice la tarjeta.

La familia de Broder ha programado un servicio conmemorativo que se llevará a cabo a las 10:30 am PT el 8 de noviembre en el Teatro Steven J. Ross en el lote de Warner Bros. en Burbank.

Broder representó a algunos de los showrunners y directores más influyentes de los últimos 50 años, incluidos James Burrows, Lorre, el cocreador de “Modern Family” Christopher Lloyd y los cocreadores de “Cheers” Glen Charles y Les Charles. Era un anciano estadista respetado en la industria.