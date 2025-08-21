Chromebook Case Shook! El director del presidente de Acer Indonesia, fue examinado por la Oficina del Fiscal General

Yakarta, Viva – Casos de presunta corrupción en proyectos de adquisiciones Chromebook cuyo valor alcanza billones de rupias más arrastrando grandes nombres. Esta vez, fue el turno del Presidente Director de PT Acer Indonesia, LMNG, quien fue examinado por investigadores Oficina del Fiscal General (ATRÁS).

El jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, confirmó la citación del Acer Bos. «LMNG como presidente presidente de PT Acer Indonesia ha sido examinado», dijo, el jueves 21 de agosto de 2025.

Jefe de la Oficina del Fiscal General de la Oficina del Fiscal General Anang Supriatna Foto : Antara/Nadia Putri Rahmani

No solo LMNG, la oficina del Fiscal General también llamó a otros cuatro testigos, a saber, AW (director interino de educación comunitaria y educación especial Kemendikbudristek en 2022), RG (Jefe de Producto Comercial Acer Indonesia), TS (Jefe de Balitbang Kemendikbudristek en 2020) y FW (ex Director de PT Aneka Sakti Bakti/Asaba que se convirtió en distribuidor de Chromebook).

Aunque reacio a especificar el material de examen, Anang enfatizó que esta citación debía completar el archivo de caso del sospechoso Mulyatsyah (MUL), ex director del Ministerio de Educación y Cultura.

«El examen de testigos se llevó a cabo para fortalecer la prueba y completar la presentación en el caso», dijo.

Hasta ahora, el AGO ha nombrado a cuatro sospechosos, a saber, Jurist Tan (Ministro de Educación y Cultura del Personal 2020-2024), Ibrahim Arief alias Ibam (ex consultor de tecnología), Sri Wahyuningsih (ex director de SD Kemendikbudristek) y Mulyatsyah.