Chrome Alone 2 Animado Short First Look

Los héroes en medio caparazón han vuelto, pero esta vez, están varados a través del río.

«Tortugas de ninja mutantes adolescentes: Chrome Alone 2 – Lost in New Jersey ”, dirigido por Kent Seki, saca a los queridos personajes de su zona de confort y los deja en un entorno poco probable. Mezclar el humor de la bofetada, la animación arenosa y el corazón inesperado, el cortometraje sigue a las tortugas mientras intentan navegar en el estado del jardín después de que un mishap los envía lejos de sus nuevas raíces.

La premisa de la película agrega un giro de intriga: cuando una misteriosa compañía de juguetes explota la nueva fama de las tortugas, los hermanos siguen las pistas de Nueva Jersey, donde tropiezan con un descubrimiento impactante.

«Queríamos honrar la historia de las tortugas ninja mientras preguntamos qué pasaría si los pusiéramos en algún lugar completamente desconocido», dijo Seki a Variedad. «Nueva Jersey se convirtió en el telón de fondo perfecto porque está muy cerca de Nueva York, pero tiene su propia energía y peculiaridades que desafían a las tortugas de nuevas maneras».

En esencia, «Chrome Alone 2 – Lost in New Jersey» continúa la tradición de la franquicia de equilibrar la acción de las artes marciales con la comedia extravagante. Seki dijo que el tono recuerda intencionalmente el espíritu caótico de las películas familiares de la década de 1990 y al mismo tiempo atrae a una audiencia moderna.

«Crecí amando tanto a ‘casa solo’ como a las tortugas ninja, y este proyecto se convirtió en una forma de aplastar esas influencias juntas», dijo. «Las tortugas están constantemente en modo de supervivencia, pero aquí, la supervivencia significa descubrir la autopista de peaje».

Seki, quien ha trabajado en acción en vivo y animación, dijo que dirigir un corto TMNT le permitió infundir toques personales mientras respetaba a la leal base de fanáticos. «Cada vez que trabajas con personajes tan icónicos como las tortugas, tienes que dar a los fanáticos las personalidades que aman: la disciplina de Leonardo, el humor de Miguel Ángel, la obsesión tecnológica de Donatello, el temperamento de Raphael, pero luego pregunta: ‘¿Cómo sorprendemos a la gente?’ Para mí, la sorpresa vino del escenario y la forma en que utilizamos el estilo de animación para aumentar esos contrastes ”.

La animación combina el diseño estilizado de personajes con fondos fotorrealistas, creando un mundo que se siente intensificado y vivido. Seki acredita a su equipo de artistas por empujar al medio hacia adelante: «Se trataba de hacer que las tortugas estén en un entorno que se siente demasiado real, por lo que cada pizzería y tapa de alcantarillado se convierten en un personaje por derecho propio».

«Chrome Alone 2» ya está haciendo un poco de historia. La película ha sido seleccionado para Variedad «Píxeles y lápices» convirtiéndose en el primer corto animado en ser invitado al panel. El programa destaca las películas animadas más innovadoras del año, que culminan en una mesa redonda de directores.

Aunque «Chrome Alone 2 – Lost in New Jersey» es un cortometraje, Seki supone que puede servir como trampolín para más historias que empujan a las tortugas a rincones inesperados del mundo. «Creo que el público tiene hambre de nuevas formas de experimentar estos personajes», dijo. «Siempre nos encantaría verlos en Nueva York, pero lanzarlos en algún lugar inesperado abre la puerta al nuevo humor, nuevas apuestas y nuevas posibilidades visuales. Si las personas se conectan con este, me encantaría seguir explorando eso».

Con sus imágenes inventivas, el humor fuera de lo común y la cabeza afectuosa a la tradición de la franquicia «,»,Tortugas Ninja Mutant Mutant de Teenage: Chrome Alone 2 – Perdido en Nueva Jersey«Está listo para tallar su propio lugar en la historia de las tortugas, incluso si tiene que retroceder a Nueva York para llegar allí.

La primera imagen de look está debajo.