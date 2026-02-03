Christy Tanner nombrada directora ejecutiva de la radio pública de Nueva York

Radio pública de Nueva York ha nombrado Cristina Tanner presidenta y directora ejecutiva, supervisando WNYC, WQXR, WNYC Studios, Gothamist, The Jerome L. Greene Performance Space y New Jersey Public Radio. Ella asumirá el cargo con efecto inmediato.

Sucede a LaFontaine E. Oliver, quien ocupará el cargo de presidenta ejecutiva de la junta. trabajando para encontrar nuevas alianzas y apoyo tras la reciente eliminación de financiación para la Corporación de Radiodifusión Pública.

“Christy es la líder que NYPR necesita en este momento”, dijo John Rose, presidente de la Junta Directiva de NYPR, en un comunicado. «Ella aporta el liderazgo, la experiencia y la visión para llevar a NYPR hacia un futuro emocionante y exitoso. Durante una carrera extraordinaria, se ha distinguido como pionera para las organizaciones de medios que se han adaptado, innovado y crecido con éxito mientras brindan un servicio público galardonado. Ella reconoce nuestro papel singular en la ciudad de Nueva York y la importancia de reforzar la confianza que nos hemos ganado con las audiencias a lo largo de generaciones, al mismo tiempo que tiene la visión de avanzar en nuestros servicios, plataformas y formatos para hacer que el centro de excelencia que es NYPR sea sostenible durante años. ven.»

Tanner se ha desempeñado como presidente de Swerve Sports y de la empresa de transmisión de televisión, y miembro de la junta directiva de Audacy, una de las empresas de radio y audio más grandes del país. Dirigió las operaciones digitales en CBS News a partir de 2015, ayudando a lanzar el primer servicio de transmisión en vivo de uno de los principales medios de noticias por televisión del país. El servicio de streaming, gratuito y con publicidad, se llamó CBSN y provocó un movimiento más amplio por parte de las divisiones de noticias de televisión para expandirse a las fronteras de la banda ancha.

Tanner también ocupó cargos ejecutivos en TV Guide y The Washington Post Co.

«Como admirador desde hace mucho tiempo del magnífico trabajo de NYPR, es un honor para mí unirme a esta poderosa organización con corazón local e impacto global», dijo Tanner en un comunicado. «Espero poder servir a los neoyorquinos y al público de todo el mundo en asociación con el equipo confiable y de clase mundial que establece los estándares de excelencia en audio y multiplataforma».

Tanner comenzó su carrera como reportera y editora en The Associated Press y en The Commercial Appeal en Memphis. Obtuvo un MBA en medios y marketing de la Columbia Business School y una licenciatura en Historia del Arte de la Universidad de Brown.

El anuncio sigue a una búsqueda nacional dirigida por el Comité de Búsqueda de Directores Ejecutivos de la Junta de NYPR: John Rose, Anna Quindlen, Jenna Weiss-Berman, Gary Knell y Marc Chamlin.

