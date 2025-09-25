‘Christy’ de Sydney Sweeney se vende en Europa, América Latina, más

«Christy» Sydney SweeneyLa biográfica biográfica del boxeador icónico Christy Martin ha cerrado una serie de ventas internacionales luego de su exitoso estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto a principios de este mes.

Black Bear ha completado acuerdos, incluida la película de Tobis en Alemania y Austria; Roadshow Films and Kismet en Australia y Nueva Zelanda; Metropolitan FilmExport en Francia; Belga Films en Benelux; Ascot Elite en Suiza; Lusomundo en Portugal; Sony Pictures en todo el mundo adquisiciones en Italia, España, Escandinavia, América Latina, Medio Oriente, Sudáfrica y la mayoría de Asia; El grupo de cine en Grecia; La mejor película en Ucrania y Europa del Este; Acme en el Báltico; Cines caribeños en las Indias Occidentales; Película del foro en Israel; Moviecloud en Taiwán; Películas pioneras en Filipinas; y Star Entertainment en India, entre otros.

Dirigida por David Michôd, la película ha estado ganando Oscar Buzz desde su estreno de TIFF con Sweeney con propinas para una nominación a la Mejor Actriz para su transformación en Martin. En VariedadRevisiónEl principal crítico de cine Owen Gleiberman dijo que Sweeney ofrece una «nota verdadera, verdadera, que cambia el juego de una actuación» y interpreta a Martin «con una arrogancia viciosa en el ring que es solo este lado de alegría».

Black Bear está distribuyendo «Christy» en el Reino Unido e Irlanda, en Canadá a través de Subsidiary Elevation Pictures y en los Estados Unidos como la película inaugural de su lista de distribución teatral. La nueva división, dirigida por el presidente de Black Bear, Benjamin Kramer, y el jefe de la distribución teatral de los Estados Unidos, David Spitz, lanzará teatralmente 12 películas por año.

«Christy» se libera en los Estados Unidos el 7 de noviembre.