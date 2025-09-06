Christopher Woodrow nombrado presidente de la sección de terror de Eli Roth

Christopher Woodrow ha sido nombrado presidente de la junta de Eli Roth’s La sección de terror. En su nuevo papel, Woodrow trabajará junto a Roth y el CEO Jon Schnaars para dar forma a la visión estratégica de la compañía y impulsar el crecimiento. Liderará los esfuerzos para asegurar un capital de inversión significativo e identificar asociaciones estratégicas de alto valor.

Woodrow es el fundador y presidente de Media Capital Technologies (MCT), una compañía líder de inversión en medios e entretenimiento, y copresidente de Row K Entertainment junto con el presidente de MCT, Raj Singh, una compañía de distribución teatral de los Estados Unidos y subsidiaria de MCT que se lanzó en agosto por delante del Festival Internacional de Cine de Toronto.

A principios de 2025, MCT se asoció con Roth para lanzar la sección de terror, una compañía de medios 360 centrada en construir una sólida biblioteca de propiedad intelectual y crear la principal marca de terror del mundo. El «Ice Cream Man» de Roth, que Woodrow y Singh produjeron junto a Roth y Kate Harrison, fueron recogidos por compradores internacionales este año en Cannes y está programado para un amplio lanzamiento teatral en 2026 a través de la sección de terror. MCT brinda apoyo estratégico en finanzas corporativas, financiamiento de proyectos y gestión operativa diaria.

Este fin de semana en TIFF, MCT y la sección de terror anunciaron que financiarán y producirán la próxima película de Roth, «¡No vayas en esa casa, perra!» El rapero, compositor, productor, personalidad de los medios y actor Snoop Dogg producirá la película y escribirá y producirá la banda sonora original de la película. Roth y Snoop producirán junto a Woodrow y Singh.

«Chris ha sido un socio increíble, y me siento honrado de tenerlo como presidente de nuestra junta. Su perspicacia comercial, así como los instintos creativos, lo convierten en el líder perfecto para ayudar a convertir esta compañía en una marca poderosa», dijo Roth. «He disfrutado trabajar con Chris y su increíble equipo en MCT en cada paso del camino y estoy emocionado durante los próximos años a medida que cultivamos la compañía en todas las áreas, desde la producción hasta la mercancía, los juegos y los eventos en vivo».

«La sección de terror tiene un comienzo increíble y está experimentando un crecimiento sustancial. Siempre he sido fanático de Eli, y volver a darme cuenta con él a principios de este año fue una oportunidad increíble», dijo Woodrow. «Primero trabajamos juntos hace más de una década cuando financié ‘The Green Inferno’ y lo produje junto a él. Estoy emocionado por el futuro de la compañía a medida que escamos el negocio en un líder de la industria en los próximos años».

Woodrow ha financiado y producido más de 50 largometrajes en las últimas dos décadas, incluido el ganador de la Mejor Película «Birdman», «Black Mass» y «Hacksaw Ridge». Sus películas han recibido 16 nominaciones a los premios de la Academia, ganando seis, y han recaudado más de $ 1 mil millones en ingresos de taquilla globales.

MCT es una compañía de inversión de medios y entretenimiento fundada en 2019, centrada en finanzas estructuradas, transacciones corporativas e incubación de riesgo. La compañía administra vehículos de inversión y opera una cartera de inversiones principales.

MCT está respaldado por una variedad de inversores institucionales, incluido Massmutual, que adquirió un interés en la compañía en 2021.

MCT ha sido el principal socio de cofinanciación de la pizarra de Lionsgate desde 2023. La compañía ha invertido en más de 20 películas con el estudio, incluidos «Saw X», «Flight Risk» y el John Wick Spin-Off «Ballerina». Los próximos títulos incluyen «The Long Walk», «Good Fortune» y «The Housmaid».