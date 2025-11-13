Christopher Nolan filmó ‘Odyssey’ con dos millones de pies de película

Cristóbal Nolan revelado a revista imperio que «filmó más de 2 millones de pies de película» durante la realización de «La Odisea«, que se filmó durante 91 días a principios de este año. La película es la adaptación de Nolan de la epopeya griega de Homero y marca su proyecto de seguimiento de «Oppenheimer», que le valió a Nolan los premios Oscar a mejor película y director.

«Como cineasta, buscas lagunas en la cultura cinematográfica, cosas que no se han hecho antes», dijo Nolan a la publicación y por qué decidió convertir la «Odisea» de Homero en una película. «Y lo que vi es que todo este gran trabajo cinematográfico mitológico con el que había crecido (películas de Ray Harryhausen y otras cosas) nunca lo había visto hecho con el tipo de peso y credibilidad que una producción IMAX de alto presupuesto y una gran producción de Hollywood podría tener».

Matt Damon se reúne con Nolan después de “Interstellar” y “Oppenheimer” para encabezar “La Odisea” en el papel principal de Odiseo. Tom Holland interpreta a su hijo, Telémaco. El extenso conjunto también incluye a Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron y Jon Bernthal.

Al estilo típico de Nolan, el rodaje de “La Odisea” fue “bastante primario”, ya que el elenco y el equipo filmaron en tantas locaciones reales como fue posible. Esto incluía disparar en mar abierto.

«Es vasto, aterrador, maravilloso y benévolo a medida que cambian las condiciones», dijo Nolan. «Realmente queríamos captar lo difíciles que habrían sido esos viajes para las personas. Y el acto de fe que se estaba dando en un mundo inexplorado y no cartografiado… Al adoptar la fisicalidad del mundo real en la realización de la película, informas la narración de la historia de maneras interesantes. Porque te enfrentas a diario al mundo que te rechaza».

Damon dijo revista imperio «La Odisea» será «exactamente lo que se espera de una película de verano», y añadió: «Debería ser la película más entretenida. Debería parecer mítica».

“Puedo decir, sin exagerar, que fue la mejor experiencia de mi carrera”, añadió Damon, señalando que recordaba haber aparecido un día en el set para ver un caballo de Troya real recreado a escala completa. “Vi el caballo en la playa y pensé: ‘Joder’. Fue tan genial”.

“The Odyssey” se estrenará el 17 de julio por parte de Universal Pictures.