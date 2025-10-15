Christopher Nolan elogia a Dwayne Johnson en ‘Smashing Machine’

David JohnsonCampaña del Oscar al mejor actor por “La máquina aplastante«está recibiendo un impulso sorpresa nada menos que de Cristóbal Nolanquien apareció recientemente en el podcast “La versión del director” para una entrevista con el director de “Smashing Machine” Benny Safdie. El ganador del Oscar por “Oppenheimer” colmó de elogios a Johnson por su actuación como el luchador de MMA Mark Kerr, que Nolan calificó de “desgarradora”.

«Creo que es una actuación increíble», añadió Nolan. «No creo que veamos un mejor desempeño este año ni la mayoría de los demás».

Nolan y Safdie tienen una historia juntos, ya que Nolan dirigió al actor y cineasta en “Oppenheimer”, que también contó con la estrella de “The Smashing Machine”, Emily Blunt, en un papel secundario nominado al Oscar. Safdie conoció a Blunt en el set de “Oppenheimer”.

«Escuché un rumor de que cuando se suponía que debías aprender tus líneas en mi set, en realidad estabas buscando gente para aparecer en tu película», bromeó Nolan con Safdie. «No era consciente de ello en ese momento, pero parece haber funcionado muy bien para ti».

Nolan añadió en un tono más serio: «Felicitaciones por la película. Es un trabajo realmente notable y radical que se entenderá cada vez mejor con el tiempo. Estoy muy orgulloso de conocerte».

Johnson interpreta al dos veces campeón de peso pesado de UFC, Kerr, en “The Smashing Machine” junto a Blunt como la esposa de Kerr, Dawn Staples. La película sigue su volátil relación en medio de los altibajos profesionales de Kerr en las MMA, incluidas sus luchas contra el abuso de sustancias. Safdie ganó el premio al mejor director en el Festival de Cine de Venecia por la película, pero ha desde que pasó a luchar en taquilla. Su estreno de 5,9 millones de dólares marcó el mínimo de la carrera de Johnson, por debajo de su thriller de 2010 ‘Faster’ (8,5 millones de dólares, sin ajustar por inflación). “The Smashing Machine” ha recaudado hasta ahora 10 millones de dólares a nivel nacional con un presupuesto de producción de 50 millones de dólares.

«En nuestro mundo narrativo, no puedes controlar los resultados de taquilla, pero me di cuenta de que sí puedes controlar tu actuación y tu compromiso de desaparecer por completo e ir a otra parte. Y siempre aprovecharé esa oportunidad», Johnson dijo en un comunicado después del suave estreno de la película. «Fue un honor para mí transformarme en este papel para mi director, Benny Safdie. Gracias hermano por creer en mí. La verdad es que esta película ha cambiado mi vida. Con profunda gratitud, respeto y empatía radical, DJ».

Escuche la conversación completa de Nolan y Safdie en el podcast “The Director’s Cut” aquí.