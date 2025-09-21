Christopher Nolan elegido Presidente de Directores Gremio de América

Christopher Nolan ha sido elegido presidente de la Directors Guild of AmericaHaciéndose cargo de las riendas mientras el sindicato se prepara para las próximas negociaciones con los principales estudios.

Nolan, un ganador del Oscar y uno de los cascos más exitosos de su generación, sucede a Lesli Linka Glatter, quien sirvió dos términos al timón y fue elegido por primera vez en 2021.

«Ser elegido presidente del Directors Guild of America es uno de los mayores honores de mi carrera», dijo Nolan. «Nuestra industria está experimentando un cambio tremendo, y agradezco a la membresía del Gremio por confiarme esta responsabilidad. También quiero agradecer al presidente Glatter por su liderazgo en los últimos cuatro años. Espero colaborar con ella y la junta recién elegida para lograr importantes protecciones creativas y económicas para nuestros miembros».

En los últimos cuatro años, la DGA ha centrado sus esfuerzos de cabildeo en Sacramento en problemas de seguridad establecidos. El sindicato presionó para un programa piloto que requiere un supervisor de seguridad en conjuntos de producciones respaldadas por el incentivo fiscal de cine y televisión de California.

El sindicato también estuvo muy involucrado en el esfuerzo de cabildeo este año para expandir el crédito fiscal de California e incluir una gama más amplia de producciones.

En las negociaciones, el sindicato se ha centrado en expandir los residuos de transmisión extranjeros.

Más por venir