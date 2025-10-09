Christopher Briney se une a la quinta temporada de ‘Hacks’

Christopher Briney se ha unido al elenco de “trucos”Temporada 5, que actualmente se encuentra en producción.

“Hacks” sigue la oscura tutoría entre Deborah Vance (Jean Smart), una comediante legendaria y envejecida, y Ava Daniels (Hannah Einbinder), la escritora de la Generación Z que trabaja para ella. La serie se estrenó el HBO máximo en 2021; La cuarta temporada concluyó a principios de este año y le valió a Smart su cuarto Emmy consecutivo por el papel y a Einbinder el primero.

Aún no se conocen los detalles sobre quién interpretará Briney, aunque Warner Bros. Discovery publicó una foto detrás de escena de su personaje de pie junto a Deborah con su brazo alrededor de su cintura. Ambos personajes están sonriendo y la camisa de Briney está casi desabrochada y deja al descubierto tatuajes en su torso.

Briney es mejor conocido por interpretar a Conrad Fisher en “El verano en el que me volví bonita» en Amazon Prime Video. El drama para adultos jóvenes, basado en la serie de libros del mismo nombre de Jenny Han, se estrenó en 2022 y concluyó su tercera temporada en septiembre, aunque actualmente se encuentra en desarrollo una película. Briney también interpretó a Aaron Samuel en la película musical «Mean Girls» de Paramount de 2024. Está representado por Industry Entertainment, CESD, Peikoff & Mahan y Vision PR.

“Hacks” fue creada por Paul W. Downs, Lucia Aniello y Jen Statsky, quienes también actúan como showrunners. Junto con Smart, Einbinder y ahora Briney, el elenco de la quinta temporada de “Hacks” incluye a Downs, Megan Stalter, Carl Clemons-Hopkins, Mark Indelicato y Rose Abdoo. Los productores ejecutivos incluyen a Downs y Aniello a través de su marca Paulilu, Statsky a través de First Thought Productions, Michael Schur a través de Fremulon, David Miner para 3 Arts Entertainment, Morgan Sackett, Joe Mande, Aisha Muharrar, Nate Young y Ashley Glazier. Universal Television es el estudio.