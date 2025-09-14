Christopher Bell sobrevive a problemas de neumáticos para ganar en Bristol

Fue una carrera aproximada a las damas en el NASCAR Copa de la serie de la Copa en Bristol Motor Speedway el sábado por la noche. Después de múltiples precauciones en todo el campo, fue Christopher Bell en el No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota prevaleciendo para ganar el evento de 500 vueltas.

Para Bell, esta es su cuarta victoria en 2025 y la primera en Bristol. Esto también completa un barrido de la ronda 16 de JGR con Chase Briscoe ganando en Darlington Raceway y Denny Hamlin en World Wide Technology Raceway la semana pasada.

Esta fue la ronda final de 16 carreras, ya que cuatro pilotos están ahora fuera, y los otros pilotos elegibles de los playoffs pasan a la ronda de 12. Fuera están Alex Bowman, Austin Dillon, Shane Van Gisbergen y Josh Berry.

Solo lideró 12 vueltas, dedica la ganancia a Charlie Kirk

Bell no dominó la carrera de ninguna manera. De hecho, estaba alineado en tercer lugar para el reinicio final con seis vueltas restantes. Mientras la primera fila de Carson Hocevar y Zane Smith tomaron el verde, los compañeros de equipo Spire Motorsports hicieron un ligero contacto y lavaron la pista.

Esto abrió la puerta a Bell mientras se zambulló y pasó junto a ellos para tomar la delantera. Sobrevivió a un valiente esfuerzo y se topó con el finalizador del segundo lugar Brad Keselowski para tomar las damas.

«Te diré qué, estaba nervioso con la elección y no sabía si quería la parte superior o la parte inferior», dijo en Victory Lane. “Cuando Brad tomó la cima, realmente no me dio una opción y tuve que tomar la parte inferior.

«Durante toda la noche, los neumáticos viejos realmente empujaron en medio de las esquinas. Esperaba que esos tipos en neumáticos viejos empujaran hacia arriba y lo hicieron. Pude superarlos. No estaba allí al final al final, pero lo hicimos.

«Lo más importante, esta semana obviamente ha habido una semana muy difícil. Hay mucho en nuestras mentes, y esta es para Charlie».

El cordón de los neumáticos causó problemas toda la raza

El martes antes de la carrera, NASCAR y Goodyear anunciaron que los equipos competirían en un neumático más suave del lado derecho. Esta fue la primera vez que se realizó un cambio en las últimas cuatro carreras de BMS.

Los equipos no tardaron mucho en aprender que necesitaban cambiar enormemente la gestión de los neumáticos y estrategia racial si querían sobrevivir a la acción de alto banco alrededor del óvalo de concreto de .533 millas. Solo 27 vueltas, Pole Sitter AJ Almenderer y su compañero conductor de Chevrolet Austin Dillon estaban en Pit Road con problemas de neumáticos laterales.

Los cambios revelaron rápidamente un cordón muy visible de los artículos del lado derecho y trasero derecho. Esto afectaría a todos los equipos de la carrera, ya que las paradas en boxes se hicieron antes de lo planeado para abordar el desgaste repentino de los neumáticos.

Los equipos estaban pasando por su asignación de neumáticos tan rápido que NASCAR lanzó un set adicional para los competidores en la vuelta 273. Antes del fin de semana de la carrera, los equipos se emitieron 11 sets con nueve para la carrera, uno para la práctica y comenzando en el mismo set cada automóvil utilizado en la calificación.

Goodyear dijo que los neumáticos se desempeñaron correctamente

Según Goodyear, el nuevo lado derecho neumáticos realizados como lo planearon.

Durante la carrera, Justin Fantaszi, gerente de operaciones de Goodyear, dijo esto a NBC Sports.

«El equipo está trabajando muy duro obteniendo este set adicional montado, equilibrado y listo», dijo Fantozzi. «Vamos a volver a la misma cantidad de series que tuvimos en la carrera de primavera donde vimos el mismo tipo de condición. Estamos listos para comenzar.

«La industria ha pedido esto. Tenemos los mejores conductores, los mejores jefes de tripulación. Vamos a pedirles que lo administren. Y estamos entregando exactamente lo que se nos pidió que hiciéramos.

«Las temperaturas se han vuelto realmente geniales en este momento. Estoy en un suéter. Y a medida que esa temperatura ha caído, regresó a lo que vimos la primavera hace 18 meses.

«Entonces, el neumático se está comportando exactamente como debería».

Incendios de neumáticos

Josh Berry sufrió un incendio en el área del guardabarros delantera derecha en la vuelta 81 para sacar la precaución. El incendio fue tan severo que registró un DNF, un puesto 39 y cualquier esperanza de que tuviera que avanzar en los playoffs

Al final de la carrera, Austin Cindric se vio obligado a Pit Road bajo Green para apagar un fuego de neumáticos en el frente derecho. Cuando la cabina se llenó de humo, se apagó el fuego y el Ford No. 2 volvió a la acción.

Esa vez en Pit Road, le costó una valiosa posición de pista que lo dejó caer cuatro vueltas para terminar 30. En virtud del octavo lugar de Alex Bowman, Cindric sobrevivió para pasar a la ronda de 12 por 10 puntos.