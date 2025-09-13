Christopher Bell frustrado se derrite en la radio del equipo después de la carrera de playoffs

Christopher Bell llegó en séptimo fin de semana pasado, pero nunca lo habrías adivinado por la radio de su equipo. Inmediatamente el bandera a cuadros fue arrojado, el jefe de la tripulación, Adam Stevens, intentó calmar la situación. Decir: «Eso es lo que necesitábamos hoy. Quítate la presión la próxima semana. Buen trabajo chicos».

¿La respuesta de Christopher Bell? No es exactamente la celebración.

«¡Simplemente (improperio) corrimos séptimo con el mejor auto de la pista!» El gritó. «¡Cada semana (improperio) es la misma (improperio)! ¡Somos el último auto en Pit Road! ¡Estoy superado!»

Eso lo dejó en claro: la frustración ha estado burbujeando por un tiempo. Y honestamente, no es difícil ver por qué. Christopher Bell tiene un equipo rápido, pero en su mente, los resultados no están alineados con el potencial. El séptimo puede sonar sólido en papelPero para un conductor que mira las victorias y la gloria de los playoffs, puede tener ganas de correr en su lugar mientras todos los demás están corriendo por delante.

Por qué la frustración de Christopher Bell es más profunda que una carrera

Christopher Bell abrió más sobre lo que le ha estado comiendo. Y no se trata solo de victorias o pérdidas, se trata de no estar en la mezcla para luchar por ellos.

«No creo que se trata de ganar carreras» Campana admitida. «Ciertamente, esa es una parte importante de esto. Si constantemente liderara las vueltas y en posición de ganar, entonces nunca me habría frustrado».

Luego vino la línea que realmente lo explicó todo: «No he estado en posición de ganar carreras, no he liderado vueltas. Mis compañeros de equipo están liderando, parece que casi cada vuelta y están obteniendo los resultados».

Ese es el pateador. Cuando ves a tus propios compañeros de equipo hacer clic en las victorias y acumular las vueltas LED, es imposible no comparar. Es como ver a todos en la mesa de la mesa mientras su plato permanece medio vacío. Sabes que la comida está ahí, parece que no puedes alcanzarla.

Fue solo una pista por parte del Christopher Bell mencionar algo más grande que un declive de una semana. Es una sensación de no jugar bien en una temporada, todas las piezas están allí, pero el rompecabezas no es apropiado. Y el estrés psicológico se acumula rápidamente durante el Playoffs de la serie de la Copa NASCARun entorno presurizado.

Todavía optimista, pero necesitando resultados

Incluso a través de la frustración, Christopher Bell no está perdiendo la esperanza. Señaló el éxito de sus compañeros de equipo como prueba de que los autos son lo suficientemente rápidos como para ganar. «Simplemente muestra que la capacidad está ahí, el equipo está allí y me hace optimista», dijo.

Christopher Bell también reconoció su arrebato, diciendo: «Estaba frustrado la semana pasada, pero, aparte de eso, sé que cada vez que vamos a la pista de carreras tenemos una gran oportunidad para liderar vueltas y, con suerte, competir por las victorias».

Esa es la dualidad de las carreras en este nivel, la emoción cruda se mezcló con un optimismo implacable. Christopher Bell sabe que tiene las herramientas. Ahora, se trata de armar las piezas antes de que esta carrera de playoff se escape. ¿Porque el séptimo lugar podría estar bien para algunos, pero para Christopher Bell? Simplemente se siente como asuntos pendientes.