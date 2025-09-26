Christine Vachon y los ejecutivos discuten las asociaciones de moda, el mercado estadounidense

Para envolver la conferencia de inversores creativos de este año en la Festival de Cine de San SebastiánCuatro ejecutivos líderes que trabajan dentro o con frecuencia con los EE. UU. Se reunieron para discutir algunas de las nuevas formas de trabajar que surgen en el mercado y cómo hacer avanzar la industria.

Cuando se trata de las ventajas y las diferencias clave entre los mercados estadounidenses y europeos, el CEO de Anton, Sébastien Raybaud, dijo que lo clave que cambió el equilibrio de poder entre los dos es que ahora Europa tiene acceso al mercado de capitales. Esta realidad ni siquiera era remotamente posible hace 15 años. «Ahora tenemos acceso al mercado de capitales con muchos fondos en Europa. También tenemos potencias con acceso a muchos productores talentosos». Por desgracia, lo único que a Europa todavía le falta en comparación con su contraparte de América del Norte es la escala, ya que los proyectos europeos aún no obtienen las principales franquicias, las IP y las producciones recurrentes de mega presupuesto.

Pero también hay un inconveniente de la regla estadounidense de más grande es mejor, dijo el fundador y productor veterano de las películas asesinas Christine Vachon. «Una cosa extremadamente estadounidense es hacer crecer su empresa tanto como pueda y luego venderla», continuó. «Estábamos un poco en esa trayectoria. Es el sistema capitalista. Luego, en cierto punto, nos dimos cuenta de que no queríamos hacer crecer nuestra compañía. Queríamos mantenerla lo más pequeña posible, contratar a los jóvenes que entendían la movilidad superior en nuestra compañía era realmente limitada, pero que traería una nueva perspectiva».

Muchas de esas personas, Vachon se enorgullece decir, son «más exitosas» que las películas asesinas ahora, pero el productor no se arrepiente de su estrategia. «Ha mantenido a la compañía algo que podemos controlar completamente. ¿Soy el más rico de mis colegas? Absolutamente no. Pero estoy liderando una vida creativa y profesional que es exactamente exactamente lo que quiero».

Aunque el crédito fiscal es escaso y el proceso es largo y complicado, Vachon dijo que el modelo estadounidense ofrece la ventaja clave de obligar a los cineastas a interactuar con sus audiencias. «A veces en Europa, los cineastas no lo hacen, y las películas reflejan eso. El sistema ayuda a crear una base creativa para los tipos de películas que queremos hacer». En cuanto a la idea de que un sello como Killer Films no produce «películas comerciales», Vachon señaló que «una película comercial es una película que devuelve su dinero. Si haces una película por el precio correcto y la comercializa a la audiencia correcta y puede ser una audiencia realmente nicho, puede recuperar su dinero».

Robert Walak, jefe de cine y televisión de Iconoclast, ofreció otra razón para ser positivo sobre el mercado estadounidense: se están lanzando nuevos distribuidores, como la fila K ent. Lo que hizo su tercer acuerdo en Toronto anunció hace un par de días, comprando el reinicio de «Cliffhanger» para una suma de siete dígitos reportada … «No hemos tenido eso por un tiempo», dijo, sin hacer referencia a ninguna empresa en particular. En general, sin embargo, «durante los últimos años, nos hemos estado preguntando quién iba a intervenir, y es muy alentador ver cómo el péndulo ha vuelto a las características y la experiencia teatral».

Cortesía de Rafa Sales Ross

Otro punto de conversación clave durante la conversación fue el mayor número de asociaciones entre las compañías de producción y las principales etiquetas de moda. Saint Laurent (YSL) incluso ha creado una subsidiaria, Saint Laurent Productions, para trabajar en proyectos cinematográficos, que incluyen el reciente ganador de Golden Lion de Jim Jarmusch «Padre Mother Sister Brother», «Strange Way of Life» de Pedro Almodóvar y «Emilia Pérez» de Jacques Audiard.

Cuando se le preguntó si se asociaría con una etiqueta de moda, Vachon dijo que es «bastante agnóstica». «Desea darnos dinero, tomaremos su dinero. Trabajamos con directores que entienden el ecosistema con el que están trabajando y también comprenden que si hay una oportunidad en la que los deseos pueden chocar de manera positiva, no hay razón para no seguir eso».

Vachon incluso planteó la cuestión de si trabajar con las principales marcas es tan diferente de la banca de reembolsos en efectivo que estipulan ciertas condiciones creativas, como tener jefes de departamento que provienen de los países que brindan el alivio. «Ese tipo de compromisos son simplemente parte de cómo hacemos que esas películas funcionen y cómo obtenemos tantos recursos como sea posible», agregó. «El cineasta y yo tenemos que descubrir que uno puede funcionar y ese no puede. Si vas a trabajar con YSL, que hemos explorado, todavía no hemos llegado a un proyecto con ellos u otra marca de moda, pero probablemente lo haremos en algún momento».

Walak se hizo eco de ese pensamiento, afirmando que, mientras que en el pasado estas asociaciones solían centrarse principalmente en la colocación del producto, ahora son una cuestión de «alineación creativa». «Se trata de una marca que quiere estar asociada con un director o ciertos temas. Ahora pueden alcanzar su demografía de una manera que no es agresiva, que no se califica realmente con todos sus logotipos allí. Se trata mucho más de una alineación cuidadosa». Para el ejecutivo, esta es una señal positiva de que hay más partes interesadas interesadas en ingresar al negocio del cine. «Todo se remonta a esta idea de [a creative] comunidad.»