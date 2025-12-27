Christina Chang de Heating Rivalry habla sobre interpretar a la mamá de Shane Hollander

ALERTA DE SPOILER: Este artículo contiene detalles sobre el episodio 6 de “Rivalidad acalorada”, ahora transmitiendo en HBO Max.

En lo que resultó ser una de las escenas más poderosas del drama deportivo de romance queer de seis episodios “Heated Rivalry”, la estrella del hockey profesional Shane Hollander tiene una conversación sincera con su madre Yuna, cuando él se declara gay ante sus padres.

Shane no solo les ha contado a sus padres sobre su sexualidad, sino que también les ha revelado que está en una relación con su archienemigo profesional, Ilya Rozanov (Connor Storrie).

Yuna, interpretada por la actriz de “The Good Doctor” Christina Chang, se disculpa con Shane por hacerle sentir que no podía hablar con ella antes. «Estoy muy orgullosa de ti», dice, abrazando a su hijo. «Por favor, perdóname.»

Shane responde: «Te perdono, mamá».

“En realidad, puedes elegir cómo amar a alguien y, a veces, es una decisión que puedes tomar en una fracción de segundo”, me dice Chang por Zoom desde su casa en Vancouver, Canadá. «Quería asegurarme de que cuando ella salga, no se trate de ella… sino de muchas cosas. No sabes lo que va a decir. Hay un momento de suspensión».

Yuna podría haberse desahogado con Shane, diciéndole que está preocupada por su carrera y sus respaldos. «Podría haber sido así, pero al final ella elige a Shane», dice Chang.

Hudson Williams como Shane Hollander, Connor Storrie como Ilya Rozanov, Dylan Walsh como David Hollander y Christina Chang como Yuna Hollander. sabrina lantos

De hecho, Williams me dijo recientemente que fue esta conversación entre madre e hijo la que impulsó su deseo de interpretar a Shane.. “Esa escena fue la que más me arruinó cuando leí el guión”, dijo. “Era la escena en la que pensé: ‘Si no consigo interpretar a Shane Hollander’. También es una escena que no está en el libro, pero para mí es la escena final por excelencia de ese arco para él y su madre. Punto”.

“Heated Rivalry” es del creador Jacob Tierney y está basada en la serie de novelas románticas de hockey gay de Rachel Reid “Game Changers”. Chang leyó los guiones de la temporada de seis episodios después de que le ofrecieran el papel de Yuna.

«Pensé: ‘¿Esto es porno blando? ¿Qué está pasando? Hace calor. ¿Qué diablos está pasando ahora mismo? Esto es asombroso. Es como ‘Cincuenta sombras de…’ ¡Oh, Dios mío!'», dice, antes de agregar con una risa: «Gracias a Dios no fui yo quien me desnudó».

¿Cómo fue filmar la escena con Hudson? ¿Se sintió pesado?

No en el día. Creo que Jacob dijo en una entrevista que estos muchachos eran muy dedicados y concentrados. En primer lugar, la forma en que comían y la forma en que mantenían su salud y su físico y, además de eso, recibían lecciones de patinaje. Y luego, por supuesto, Connor recibió sus lecciones de ruso, lo cual es otra situación impresionante. Entonces estaban muy concentrados. Eso sí, siempre supimos pasarlo bien y bromear. Y aunque hubo muchas risas en el set porque es una gran salida cuando las cosas se ponen intensas, nadie hizo bromas mientras filmaba la escena. Fue la última escena del día, lo cual agradecí. Pensé: «Bueno, bien. No quiero sentir que tienen que apresurarse a pasar a otra escena». Cuando leí la escena, me emocioné y, desde entonces, me emocioné.

¿Cuál es su consejo para los padres que tienen un hijo que les ha confesado?

Su amor por su hijo y su bienestar es lo más primordial. Cada uno tiene una definición diferente de protección, pero amarlos y protegerlos significa verlos tal como son y aceptarlo. Si su hijo tiene el coraje de decirle esto, sepa que probablemente no fue fácil. Así que ámenlos por eso y trabajen juntos para superarlo.

¿Qué pensaste cuando escuchaste eso? HBO Max adquirió el programa de [Canadian streamer] Pedir?

Pensé: ‘Ahora tenemos una oportunidad’. Ahora vamos a ser vistos.’ Aún no sabía cómo sería recibido.

Un portavoz de la NHL ha dicho que acogen con agrado cualquier oportunidad que atraiga nuevos aficionados al hockey. Y luego, el siguiente fenómeno es que todos preguntan a sus entrenadores en el gimnasio cómo pueden conseguir culos de hockey.

¿No es una locura? esos chicos [Williams and Storrie] son los mas lindos. Obviamente, no soy su madre y me gusta pasar un buen rato con ellos porque soy su amiga, pero también me siento protectora con ellos.

¿Te preocupas por ellos?

no estoy experimentando [their fame] en absoluto, pero lo estoy viendo y es realmente extraño, y creo que es extraño para ellos. No estoy preocupado todavía. La conversación en línea sobre su propias vidas personales Es un tema algo interesante. Entiendo las diferentes perspectivas.

¿Cuáles son tus esperanzas? Temporada 2?

Que pueda pasar tanto tiempo como sea posible con Hudson y Connor. Jacob amplió un poquito el papel de Yuna de los libros. Mi esperanza es que veamos el próximo capítulo con ellos desarrollados y podamos verla a ella e Ilya formar una relación. Creo que será encantador y divertido hacerlo.

