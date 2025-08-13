Christian Rock Pioneer de la década de 1970 fue 81

Chuck Girardquien se convirtió en uno de los pioneros de Christian Rock como el cantante principal de Love Song en la década de 1970 después de tener éxitos como miembro de los Hondells en los años 60, murió el lunes a los 81 años. Girard había anunciado en las redes sociales antes que estaba luchando contra el cáncer en etapa 4.

«Es con gran tristeza, pero también gran alegría, hacerle saber que Chuck se ha mudado al cielo y estará eternamente con Jesús», anunció su esposa, Karen, en las redes sociales. «Dejó esta tierra en reposo y en total paz, rodeado de familia. Alabamos al Señor por su gran misericordia y por su don de la música, el mensaje y el corazón de Chuck».

Love Song fue de corta duración, lanzó un álbum debut homónimo en 1972 y luego se rompió antes de un segundo LP, «Final Touch», existe en las tiendas dos años después. (Una gira de reunión generó un álbum doble en vivo, «Feel the Love», en 1977.) Sin embargo, su impacto se sintió ampliamente en los círculos evangélicos y más allá, a medida que el grupo con frente de Girard se convirtió en la primera banda de rock cristiano en recibir notoriedad nacional, al mismo tiempo que artistas solistas como Larry Norman estaban llegando a una mayor atención como lo que entonces se llamaba «Música de» música de jóvenes «.

Ese impacto eclipsó el éxito más digno de la tabla que había tenido una década antes, cuando era miembro de grupos como Hondells y Castells. El último grupo rompió el Top 20 con «Sagrado» en 1961, y luego los Hondells alcanzaron el número 9 con una portada producida por Gary Usher de «Little Honda» de los Beach Boys en 1964.

El álbum «Love Song» de 1972 fue nombrado por la revista CCM como uno de los 25 mejores álbumes de música cristiana contemporánea de todos los tiempos. Un documental de tres partes sobre el grupo, «Una banda llamada Love Song: The Music & Movement of the Jesus Revolution», saldrá en un video privilegiado el 19 de septiembre.

Después de la ruptura inicial de Love Song a principios de la década de 1970, Girard se embarcó en una carrera en solitario, comenzando con un álbum homónimo en 1974 en el que fue respaldado por miembros de Ambrosia. Ese debut en solitario incluyó su canción más popular, «A veces Aleluya», que se convirtió en un elemento básico de los servicios de la iglesia no denominacionales que buscaban canciones más frescas para la adoración en lugar de los himnos.

Aunque su perfil era más bajo a medida que aparecía generaciones de artistas siguientes en lo que se conoció como CCM, Girard continuó disfrutando del respeto como uno de los pioneros del género y, con varias largas pausas en su carrera discográfica, continuó lanzando álbumes hasta «Moonrise Serenade» de 2024.

Las estrellas de la música cristiana del pasado y el presente reaccionaron a la muerte de Girard con expresiones de tristeza y gratitud.

«Estoy muy agradecido por la vida que vivió Chuck y por la forma en que corrió con resistencia que la carrera se puso ante él», dijo Amy Grant, en un comunicado a la revista CCM. «La música llena de esperanza que vertió al mundo, usando sus regalos dados por Dios, ha tocado innumerables vidas. Recuerdo haber escuchado ‘desacelerar’ como un joven adolescente y cómo esa canción ayudó a dirigir el curso de mi vida. Ahora está viendo lo que todavía hemos visto y escuchado lo que solo hemos soñado, uniéndose a esa gran nube de testigos. Todos estaremos allí en un parlón de un ojo».

«No hay duda de que Chuck no solo era un pionero, era pastor», dijo John J. Thompson, fundador de True Tunes y Vehle CCM Chronicer. «La canción de amor puede no haber sido la primera banda de música de Jesús, pero ciertamente llevaron el género a un nivel completamente nuevo de profesionalismo sin perder una onza de pasión o corazón. La mayoría de las personas piensan en él y su legado a través de la lente de la canción de amor, pero su trabajo en solitario también fue tan seminal. ‘Predicador de rock and roll’ y ‘disminuyeron’ igualmente influyentes, y críticos por razones completamente diferentes».

Girard lanzó una memoria, «Rock and Roll Predicer», en 2020, llamado así por una canción en su primer álbum en solitario.

Inicialmente criada en el área de Los Ángeles, la familia de Girard se había mudado a Santa Rosa cuando comenzó a formar bandas con otros estudiantes en el área. Todavía era un estudiante de último año en la escuela secundaria cuando «Sacred» de los Castells llegó al top 20 en 1961. Fue entonces cuando conoció a Gary Usher, el coguionista de canciones de Beach Boys como «In My Room», que invitó a Girard a formar parte de su Círculo Interior de estudio, grabando con bandas con monikers y alineaciones siempre cambiantes. «Así que hice eso durante unos cuatro años», dijo Girard. «Hice discos bajo todo tipo de nombres diferentes. Hicimos álbumes de hot rod, álbumes de surf, álbumes de monstruos». Nick Venel, un ejecutivo que había trabajado con los Beach Boys, le pidió a Usher que inventara un álbum que saliera bajo el nombre de los Hondells. Se dijo que Usher le había entregado a Girard una copia del nuevo álbum de Beach Boys «All Summer Long» y le pidió que aprendiera rápidamente la canción de Brian Wilson/Mike «Little Honda», cuya portada de Hondells despegó tan rápido.

A principios de los años 70, Girard estaba tocando en conciertos en clubes con Tommy Coomes, Jay Truax y Fred Field. Después de las experimentos con LSD y al menos un busto de drogas en Las Vegas, los músicos estaban leyendo diferentes textos espirituales cuando fueron invitados a lo que Girard llamó una comuna cristiana en Laguna Beach. Una invitación a la Capilla del Calvario, antes de que se convirtiera en una megaigalla, llevó a que los cuatro músicos se convirtieran en cristianos encubiertos.

Love Song se convirtió en una especie de banda de la casa en la iglesia liderada por Chuck Smith y amigable con la contracultura. Girard produjo la primera de una larga serie de álbumes de compilación en el sello de Maranatha de la Iglesia de Calvario, «El concierto de música de Jesús viva de Everlastin ‘», aunque dijo que no se le atribuyó como tal en el álbum porque había un entendimiento de que las personas no deberían buscar demasiado gloria. (Se agregaron créditos de productores en los lanzamientos posteriores de Maranatha).

Hubo poco que contaba como una industria de la música cristiana en el Día de la Song Love, con Word Records, que lanzó los álbumes de Love Song con The Good News Imprint, siendo el único sello importante en el género en los próximos años. «Las cosas que son preocupaciones hoy ni siquiera estaban en nuestras mentes, dijo en una entrevista.» Al igual que hoy en día, todos miran la demografía y quién es su audiencia principal y discos amigables con la radio y todo eso. Nuestra música era solo música que vino de nuestro corazón, nuestras experiencias con el Señor. Tuvimos algunos aportes de la industria. Cuando finalmente nos firmamos con un sello y los registros comenzaron a salir, hubo información. Pero realmente fuimos bendecidos de poder hacer los registros que queríamos sin ninguna consideración para las cosas de la industria «.

En junio, Girard transmitió a sus seguidores que su cáncer se había metástasas en sus pulmones hace aproximadamente un año, y que había detenido los tratamientos de quimioterapia. «En última instancia, está en manos de Dios», dijo. «Karen y yo, y toda la familia, estamos caminando en total paz con la comodidad del Espíritu Santo, sabiendo que nuestras vidas están en sus manos … Estoy profundamente agradecido por todos ustedes. Ha sido un honor compartir mi música y mi ministerio con ustedes durante los últimos 50 años. Sus amables mensajes y apoyo a lo largo de los años han sido un tremendo estímulo e inspiración».

A Girard le sobreviven su esposa, Karen, cuatro hijas, cuatro nietas y dos nietos. Dos de sus hijas, Alisa Girard-Childers (anteriormente del grupo Zoegirl) y Kristin Girard-Thurston, formaron el grupo Girard Girls a fines de la década de 2000 con dos de sus nietas, Lauren y Kailyn Thurston.