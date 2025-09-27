Christian Hillborg, Jessica Grabowsky, Rea no es estrella en ‘Lex Julia’

Drama de suspenso psicológico «Lex Julia«Ha presentado su elenco internacional.

La película está protagonizada por Suecia Christian Hillborg («El último reino», «Fleabag», «Young Royals») y Finlandia Jessica Grabowsky («Tom de Finlandia», «donde una vez caminamos», «Breakbreaker»). El actor estonio Rea Rea, conocido por «The Manslayer/The Virgin/The Shadow» y Rainer Sarnet, «Noviembre», adquiere el papel titular de Julia.

La película de Laura Hyppönen ve un día festivo perfecto para la isla que se sale de control cuando Julia, una productora musical de unos 30 años, viaja a la villa aislada de su nueva amiga Anna. Cuando Anna presenta a su esposo JP, Julia lo reconoce instantáneamente de su pasado.

«Es una historia de un sobreviviente de violación que cumple con su violador de citas años después de su encuentro anterior. Explora los dilemas y las diferentes percepciones de la víctima y el presunto autor, que también incluye la visión del tercero: la esposa del presunto violador», explicó Hyppönen.

Inspirado por la experiencia personal «que tardó años en destilar en una película de ficción impulsada por los personajes», el director finlandés quería «profundizar en el tema de la violación conocida sin moralizar o sensacionalizar».

La segunda característica de Hyppönen, después de «Live East Die Young», ambientada en la escena de la fiesta del East End de Londres, fue filmada en parte en una remota isla privada en el archipiélago nórdico.

«La película está escrita como un drama de suspenso lento y impulsado por los personajes. El escenario agrega tensión a la historia», señaló, comentando sobre la «calidad cruda y primitiva» de las imágenes obtenidas de esta manera.

«Gran parte de mi filmografía se ha creado en un entorno de bricolaje. Este sentido de restricción es bastante evidente en ‘Lex Julia’, donde elegí una sola ubicación y solo tres actores. Me encanta la claustrofobia que crea este tipo de limitación».

Hyppönen abrió sobre sus protagonistas.

«Para Julia, quería encontrar un actor que pudiera transmitir fuerza y ​​vulnerabilidad al tiempo que aportó humor negro e imprevisibilidad al papel. Para Anna, busqué a alguien que pudiera jugar con ligereza y sofisticación, pero también mostrar una corriente subterránea más oscura debajo de la superficie». Para JP, se trataba de «calidez y encanto que pueden voltear a la frialdad y la crueldad».

También estaba «buscando un conjunto»: «Un trío que jugaría juntos, apoyándose y desafiando mutuamente y estar dispuesto a explorar los aspectos más oscuros del material. Me siento muy afortunado que esto es exactamente lo que encontré en Rea, Jessica y Christian».

Producido por Merja Ritola y Essi Haukkamaa-Judge para las producciones verdes de Finlandia, también en el trabajo de «Northern Lights», recientemente destacado en el Asunto de cine finlandés -«Lex Julia» es coproducida por Magdalena Zimecka y Marta Krzeptowska para el estudio Produkcyjne Orka (Polonia), Marianne Osterat para Alexandra Film (Estonia) y Daniel Lägersten para Götafilm en colaboración con Gila Bergqvist Ulylfung para Breidblick (Sweden).

Desde el principio, Hyppönen lo vio como una «película nórdica para una audiencia internacional».

«Comencé a escribir cuando todavía vivía en Londres, pero siempre lo imaginé que se puso en el panorama nórdico estrecho y primario, con su luz específica y un entorno social que se enorgullece de la igualdad de género. Quería cuestionar cuán profunda es realmente esta marca nórdica de igualdad», dijo.

«Me encantan las películas que usan elementos de género para involucrar a una audiencia, pero hazlo lo suficientemente inteligente como para explorar algo real, y arrojar algo de luz sobre los puntos ciegos que todos tenemos».

«La película es un medio muy poderoso y trato de usarlo para mover a las personas. En el caso de ‘Lex Julia’, mi objetivo es seducir y perturbar a la audiencia fuera de su zona de confort».

Mientras se enfrenta a cortes culturales en FinlandiaHyppönen aún no está perdiendo su fe.

«Las películas más pequeñas y más experimentales siempre han sido esfuerzos arriesgados y estas tienden a ser las primeras en ser cortadas cuando las cosas se ponen difíciles. Al mismo tiempo, parece una buena idea de negocio continuar apoyando proyectos con un perfil más riesgoso para garantizar la diversidad e innovación en la narración de historias».

«Creo que los humanos tienen una necesidad innata e innata de compartir sus historias y experiencias, pase lo que pase. Si la financiación pública no apoya más voces experimentales, estas voces pueden estar enterradas bajo tierra por un tiempo, solo para emerger más fuerte y más confrontativo», dijo.

«Nuestras perspectivas pueden ser sombrías, pero me gusta pensar que las restricciones y la ira colectiva pueden crear un impulso para el cambio. Y el cambio es lo que necesitamos».