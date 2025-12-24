Christian González de los Pats recibe buenas noticias después de su primera nominación al Pro Bowl

docristian gonzalez Obtuvo su primer reconocimiento All-Pro en la temporada 2024-25, cuando obtuvo los honores All-Pro del segundo equipo. Ahora, ha ganado su primer Pro Bowl, que se llevará a cabo en Santa Clara, el hogar del 49ers de San Francisco.

A pesar de perderse los primeros cuatro partidos de la temporada, New England Patriotas El defensa ha sido uno de los mejores jugadores en su respectiva posición esta temporada.

En la temporada, González ha permitido sólo 33 recepciones con un calificación de pasador del 68,4% cuando los mariscales de campo lo apuntan. También registró 7 pases desviados en la temporada.

New England renovó la defensa en todos los ámbitos durante la temporada baja, lo que ayuda a González a defender su caso para convertirse en un Pro Bowler.

Gran aumento salarial para el esquinero

Todas las selecciones de primera ronda del draft tienen una opción de quinto año, que el equipo decide si les gustaría retener al jugador un año más después de su contrato de novato original. Con la forma en que está jugando el esquinero, es más que obvio que los Patriots tendrán al ex Oregon Duck por quinto año.

Con Christian González convirtiéndose en Pro Bowler, recibirá un aumento salarial en su cláusula de quinto año si los Patriots deciden aceptarlo.

La cantidad que recibe un jugador en su opción de quinto año varía. Hay una cantidad fija si un equipo recoge su antigua cláusula de selecciones de primera ronda, pero el tiempo de juego y la cantidad de Pro Bowls que obtiene el jugador también influyen.

A pesar de ser un All-Pro la temporada pasada, eso no influyó en cuánto recibirá González. Ahora, como Pro Bowler, ese número ha aumentado.

El esquinero originalmente iba a ganar $11,7 millones, pero ahora ganará $17,5 millones, según sobre la gorra. Si González llega al Pro Bowl por segunda vez, esos $17.5 millones se convertirán en $20.85 millones.

La ex selección número 17 del draft general en 2023 NFL Draft tiene apenas 23 años y seguirá siendo un miembro clave de la defensa de los Patriots.

Christian González sobre ser un jugador de bolos profesional

Christian González del Pro Bowl del año pasado, pero pudo convertirse en un All-Pro del segundo equipo.

Incluso el esquinero se sintió irrespetado por no ganarse ese honor. Tras la revelación de la lista de Pro Bowl del año pasado, el defensor recurrió a X (anteriormente Twitter) y al corriente un emoji risueño. Apenas un año después, el Patriota es ahora un Pro Bowler.

“[Feeling respected] en la liga, eso es algo muy importante”. gonzalez dijo cuando se le preguntó acerca de ser un Pro Bowler. “Agradecido por ello y contento por el honor”.

«Pensar en ello y ver crecer el Pro Bowl, sabiendo siempre que quería estar en él. Es un gran honor. Algo genial de conseguir».

González mencionó que está feliz de recibir el visto bueno al Pro Bowl, pero que él y el equipo están concentrados en el resto de la temporada y en llevar impulso a los playoffs.