Christian Bengtson, Mads Mengel Films se une a Monolit Slate

Basado en la copenhague Película de monolitoEl atuendo de producción detrás del estreno 2022 de Katrine Brocks en San Sebastián «The Great Silence» y «Bad Bitch», Patricia Bbaale Bandak, debut «Wannabe», continúa creciendo su pizarra con un par de nuevas películas de los directores daneses emergentes Christian Bengtson y Mads Mengel.

El productor y cofundador de Monolit, Victor Cunha, anunció que su compañía está preparando «los migrantes», el seguimiento de Bengtson a su drama 2022 «Chrysanthemum», y está en postproducción en la función de debut de Mengel, «The Guest». Mengel, mejor conocido por su trabajo detrás de la cámara en la miniserie danesa «mis diferentes formas» y «suplex», presentará su trabajo en progreso en Asunto de cine finlandésEl evento anual de la industria que se ejecuta paralelo al Helsinki Intl. Festival de cine – Love & Anarchy, que tiene lugar del 24 al 26 de septiembre.

«El invitado» se desarrolla en el transcurso de un fin de semana en un hotel costero, donde los nuevos padres Karl y Emilie han invitado a amigos y familiares a celebrar la fiesta de nombres de su hijo. Sin embargo, sus esperanzas de una reunión íntima se desvanecen con la inesperada llegada de la madre separada de Karl, Vibeke, que tiene la intención de unirse a la familia y demostrarse como abuela.

En poco tiempo, las tensiones aumentan, los viejos patrones resurgen y la dinámica familiar de trabajo largo resurge. Lo que comienza como una celebración lentamente se desprende en una confrontación con el pasado, en lo que los cineastas describen como «un drama muy observado sobre los roles que heredamos, las personas en las que intentamos ser y la imposibilidad de escapar por completo de donde venimos».

Hablando con Variedad Antes de Finlandia Film Affair, Mengel, que coescribió el guión con Christian Bengtson, dijo que «quería hacer una película sobre dinámica familiar y familias disfuncionales». «En un nivel más profundo, quería hacer una película sobre el perdón y dejar ir el pasado», agregó.

El director señaló que «el invitado» ha sido «un largo camino», y fue concebido inicialmente cuando él y el productor Victor Cunha se asociaron por primera vez sobre el concepto como estudiantes en la escuela de cine. Los años transcurridos no solo han traído éxito profesional para ambos hombres, sino una experiencia, una experiencia que ayudó a informar el enfoque de Mengel sobre su tema.

«Me di cuenta de que si no soltaba los rencores y el dolor que me dije de mi infancia, me vería obligado a repetir el patrón de alguna manera», dijo. «También me di cuenta de lo difícil que es ser padre. Y me di cuenta de que mis padres eran solo personas cuando me tenían».

También se lleva a cabo la lista de Monolit’s Slate, el seguimiento del escritor y director Bengtson de su drama 2022 «Chrysanthemum». Coescrito con Nikolaj Arcel, «The Migrants» sigue el cambio en la fortuna de una familia que le está y la cría de ovejas cuando el lobo regresa a la campiña danesa dos siglos después de su desaparición, dividiendo una comunidad muy unida en lo que los cineastas describen como «una historia mígica de la lucha entre humanos y animales para la supervivencia».

En una declaración del director, Bengtson describió las consecuencias de la vida real en su ciudad natal rural de tu cuando, en 2012, un lobo apareció por primera vez en 200 años, lo que provocó lo que llamó «un conflicto altamente sensible y muy sensible que divide las comunidades rurales y urbanas».

«Para mí, el conflicto no se trata realmente del lobo en sí, sino de lo que representa el lobo. Se enciende emociones poderosas y acumuladas entre la clase trabajadora, personas que, durante años, no han sido escuchadas», dijo. “El conflicto es sencillo, pero el escenario revela vislumbres de un país y un vientre de clase trabajadora que durante mucho tiempo ha sido golpeado por la urbanización, las reformas y la centralización, las fuerzas que he presenciado en mi propia educación y visto en mi familia.

«‘Los migrantes’ analizarán a las personas que viven en los márgenes de nuestro país, trabajando en profesiones que están desapareciendo o amenazan en un mundo que cambia rápidamente», agregó Bengtson.

«The Guest» y «The Migrants» marcan las últimas empresas para el atuendo de producción en ascenso Monolit, que Cunha cofundó con Pernille Tornøe y Emily Nicoline Quist en 2019. La compañía está desarrollando el anticipado «Wannabe», una película de ’90s de 90 niñas que se reúnen para formar un grupo de televisión nacional que anuncia un videos de videos musicales. La innovadora serie de televisión del director, «Bad Bitch», fue el primer programa danés con un elenco de actores negros. También en el desarrollo temprano está «After the Sun», la adaptación de características de la colección de historias debut de Jonas Eika, que será dirigida por el cineasta iraní danés Ánitá Beikpour.

«En Monolit, defendemos los cineastas con un punto de vista personal; historias arraigadas en especificidad que se abren a algo universal», dijo Cunha. «‘El invitado’ examina los frágiles vínculos de la familia cuando un hijo se enfrenta a su madre separada, mientras que ‘los migrantes’ retratan a una comunidad que lidia con el cambio y la supervivencia a raíz de las decisiones políticas. Diferente en alcance, ambas películas reflejan nuestro impulso para el cine íntimo e impulsado por el carácter que se siente urgente y atemporal».