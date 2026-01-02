Christian Barmore desvía las preguntas sobre el cargo de agresión doméstica

Patriotas de Nueva Inglaterra tackle defensivo Christian Barmore se dirigió a los periodistas en el vestuario el viernes por la tarde después de que se supo que estaba enfrenta cargos de agresión doméstica y agresión contra un hogar o miembro de la familia. Su conversación con los periodistas duró menos de 1 minuto y 30 segundos.

Y con eso, repetía la misma frase una y otra vez cuando se le preguntaba sobre cualquier tema relacionado con este tema legal.

Aquí está parte de la conversación:

¿Le gustaría tener la oportunidad de negar las acusaciones en su contra?

«Estoy concentrado en Miami. Jugar al fútbol».

¿Cuál es su versión de los hechos?

«Estoy concentrado en Miami. Jugar al fútbol».

¿Qué tipo de conversaciones has tenido con tus compañeros de equipo sobre lo que está pasando?

«Estoy concentrado en Miami. Jugar al fútbol».



Sin embargo, dio una respuesta más larga cuando se le preguntó sobre su regreso al campo después de su problema de salud (coágulos de sangre).

“Es una bendición de Dios”, respondió. «Doy gracias a Dios por ello todos los días. Y a mis entrenadores, mi equipo médico, a todos».

Barmore será procesado el 3 de febrero, justo antes del Super Bowl.

Los cargos contra Christian Barmore

Barmore enfrenta un cargo de delito menor de agresión y agresión a un miembro de la familia por un incidente ocurrido el 8 de agosto, según documentos judiciales. Específicamente, Barmore está siendo acusado de agredir físicamente a una mujer con quien comparte una hija de 2 años. Supuestamente la arrojó al suelo después de enojarse por la temperatura del aire acondicionado en su habitación, así como por una discusión sobre la comida.

La víctima dice que «tenía la intención de abrir la puerta y gritar pidiendo ayuda», pero Barmore «la agarró antes de que pudiera y la arrojó al suelo». Se dice que la agarró por la camisa “en la zona del cuello” mientras ella intentaba levantarse. Finalmente la dejó ir.

El abogado de Barmore, David E. Meier, emitió un comunicado después de que se hicieran públicos los cargos.

«Confiamos en que las pruebas demostrarán que no se produjo ninguna conducta delictiva», dijo Meier. «Basándonos en los hechos y la ley, esperamos que este asunto personal se resuelva en un futuro próximo y que ambas partes avancen juntas».

Mike Vrabel abordó los incidentes de Christian Barmore y Stefon Diggs

Justo un día antes de que se conociera la noticia sobre Barmore, se supo que el receptor abierto Stefon Diggs es enfrenta cargos de delito grave de estrangulamiento, así como de agresión y agresión por un presunto incidente con su chef personal.

Y el miércoles, el entrenador en jefe Mike Vrabel respondió numerosas preguntas respecto a estas acusaciones.

«Bueno, siempre queremos recopilar más información, pero estas son… hemos estado al tanto de estas acusaciones», explicó. «Ayer y hoy no es la primera vez que escuchamos sobre ellos. Intentamos hacer todo de acuerdo con la política de la liga y asegurarnos de que cumplimos con la liga».

“Nuevamente, acusaciones, y queremos asegurarnos de que el tribunal, de los procedimientos judiciales en curso, y una vez que estén satisfechos, llegaremos a cualquier conclusión y decisión que tengamos que tomar”, reiteró más tarde. «También seguiremos comprometidos con nuestra preparación aquí con Miami, asegurándonos de que todos estén listos, quienquiera que juegue el domingo».