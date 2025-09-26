Chris Rice renunciará a la quinta temporada al final del año

Arroz de Chris renunciará como co-CEO de CJ Enm’s Quinta temporada Al final del año.

Graham Taylor, quien se desempeñó como co-CEO con Rice desde que la compañía fue fundada en 2017 como Contenido de Endeavour, permanecerá al timón como director ejecutivo en solitario.

Rice compartió la noticia de su decisión de renunciar al vencimiento de su actual contrato de empleo con los empleados de la quinta temporada el viernes. La noticia se produce después de la quinta temporada de éxito este año en liderar la industria de la televisión en nominaciones al Emmy con un recorrido récord para el drama de Apple TV+ «Severance», producido con las películas de Ben Stiller en Red Hour.

«Hace quince años, después de administrar mi propio negocio de producción, comencé un viaje en WME trabajando con Graham. Eramos una pequeña banda de productores, agentes de ventas y ejecutivos de distribución que intentaban innovar sobre cómo el cine y la televisión podrían producirse, financiarse y distribuirse desde dentro de una agencia de talentos. Creemos que creemos en algunas cosas obvias hoy: que hoy en día podrían tener más propiedad de sus derechos de historia; que los medios de cine y televisión comenzarían a fusionarse creativamente ”, escribió Rice.

«Ha sido un viaje que nunca podría haber imaginado: un viaje que me llevó a compartir con ustedes hoy que he decidido que a fines de este año, cuando mi contrato esté en renovación, elegiré comenzar un nuevo capítulo, dejando a la compañía en las manos inmensamente capaces de Graham como un solo CEO. Habiendo pastoreo el crecimiento continuo de los cuatro años desde que se mueve por el tiempo, ahora es un tiempo emprendedor, ahora es un tiempo emprendedor, ahora es un tiempo empresarial, es un tiempo empresarial, ahora es el tiempo de la empresa, es el tiempo de la empresa, es el tiempo que pasa por el tiempo, es el tiempo de la empresa, es el tiempo de la empresa, ahora es el tiempo de la empresa. temporada ”, escribió.

Rice permanecerá en la órbita de la quinta temporada como consultor en proyectos clave y también a través de un acuerdo de primer vistazo que ha establecido con la compañía. Expresó su gratitud a Taylor por su sindicato profesional por años intensos de construcción de negocios.

«Mi amistad y asociación con Graham ha sido profunda y, sin duda, una de las relaciones más agradables de mi vida. Su pasión, gusto y impulso para lo mejor del cine y la televisión solo se superan por su amor y generosidad por las personas con las que trabaja», escribió Rice.

Las raíces de la quinta temporada se encuentran en la unidad de financiamiento de películas y televisión de arriba dentro de WME que Rice y Taylor formaron hace más de una década. Para 2017, ese esfuerzo de la agencia interna se había convertido en contenido de esfuerzo. WME Parent Endeavour se vio obligado a vender un interés mayoritario en el contenido de esfuerzos bajo la presión creada por la campaña del Gremio de Escritores de América para restringir a las agencias de talentos que representan a los miembros de la WGA de operar o tener una inversión significativa en entidades de producción, en conflictos de intereses. El contenido de Endeavovor fue adquirido por $ 775 millones por CJ Enm de Corea a fines de 2021. Se renombró como quinta temporada en 2023.

Además de «Severance», la quinta temporada y la serie de contenido de esfuerzo bajo el mandato de Rice han incluido «Killing Eve» de la BBC America, «The Night Manager» de AMC Network, «Normal People» de Hulu, «Life & Beth» y «Nine Perfect Strangers» y «Jefe of War» de Apple TV+»

Antes de unirse a Endeavour Content, Rice trabajó como productor en Londres.

Aquí está el memorando completo de Rice a los empleados de la quinta temporada:

Queridos colegas y amigos,

Hace 15 años, después de dirigir mi propio negocio de producción, comencé un viaje en WME trabajando con Graham. Éramos una pequeña banda de productores, agentes de ventas y ejecutivos de distribución que intentaban innovar sobre cómo se podían producir, financiar y distribuir el cine y la televisión desde dentro de una agencia de talentos. Creemos al principio en algunas cosas que parecen obvias hoy: que había formas en que los creativos podrían tener más propiedad de sus derechos; Esa narración de cuentos podría provenir de un conjunto más global de voces; y que los medios de cine y televisión comenzarían a fusionarse creativamente.

Ha sido un viaje que nunca podría haber imaginado: un viaje que me llevó a compartir con ustedes hoy que he decidido que a fines de este año, cuando mi contrato sea renovado, elegiré comenzar un nuevo capítulo, dejando a la compañía en las manos inmensamente capaces de Graham como Sole CEO. Habiendo guiado el continuo crecimiento del negocio durante cuatro años desde que giró por esfuerzo, es hora de que me mude a mi próxima temporada empresarial.

Nada de esto hubiera sido posible sin el extraordinario respaldo de Ari Emanuel, Mark Shapiro y Endeavour que condujo a Graham y yo fundando contenido de esfuerzo en 2017. Fue el nacimiento de lo que todavía creo que es el principal estudio de televisión independiente, productor de cine y distribuidor de televisión en el mundo. Esto nos llevó a nuestra segunda temporada, quinta temporada, con el continuo respaldo de Endeavour y las inversiones de CJ Enm y Toho Studios, dos potencias de contenido asiático. Estoy muy agradecido por el apoyo de Miky, Hiro, Pious y Koji al negocio.

Ha habido tantos espectáculos y películas en el camino de los que estoy profundamente orgulloso, pero nuestro objetivo de respaldar historias distintivas, únicas y escritas ciertamente culminó en estos últimos meses con Severance convirtiéndose en la segunda temporada de televisión más nominada en 77 años de historia del Emmy, que ganó ocho premios. Esta fue una temporada de Emmy que involucró a todas las divisiones y personas en la compañía, con 36 nominaciones totales en seis series y películas. Fue un momento increíblemente orgulloso para Graham y para mí, y lo sé para todos ustedes.

En la quinta temporada, hemos reunido en usted los mejores grupos de creativos, innovadores, constructores, aturdidores, narradores apasionados y facilitadores de grandes artistas y talento. Siento un orgullo inmenso en cada ladrillo sentado en esta increíble compañía y una profunda alegría en haber podido caminar este camino con usted y construir vínculos que espero duren toda la vida.

Mi amistad y asociación con Graham ha sido profunda y ciertamente una de las relaciones más agradables de mi vida. Su pasión, gusto y impulso para lo mejor del cine y la televisión solo se superan por su amor y generosidad por las personas con las que trabaja.

No me iré lejos. Sigue siendo asesor de la compañía y continuaré trabajando en algunos proyectos de la quinta temporada, al tiempo que reembolsaré mis raíces productoras a través de un acuerdo de primer vistazo con el estudio.

Estaré aquí en mi capacidad actual hasta fin de año, cerrando un capítulo con profunda gratitud. No puedo esperar para ver lo que está por delante para la quinta temporada con Graham al timón y el increíble Kasee ​​Calabrese a su lado. No tengo dudas de que ellos y tú harán crecer el negocio de fortaleza a fuerza.

A pesar de que un apretón de manos está disponible a pedido, espero durante años antes de las colaboraciones, aunque en una forma diferente.

Con profundo amor y gratitud,

Chris