Chris Redd dice que vendió pastillas a sus compañeros de reparto de ‘SNL’

Anterior «Sábado noche en vivo» estrella Chris Redd al corriente un vídeo emotivo en su Instagram el martes por la mañana, en el que admitió haber vendido pastillas a sus compañeros del elenco de “SNL” mientras estaba en el programa. Dijo al comienzo del confesionario de seis minutos que la publicación se hizo en un esfuerzo por liderar con más “vulnerabilidad y apertura” en su vida y trabajo.

“Mientras estaba en el show, tuve algunos problemas con las pastillas, ya sabes, algunos problemas con las pastillas”, dijo Redd. «Nada demasiado loco, pero loco por mi trasero negro. E incluso estaba vendiendo algunos a algunos de mis compañeros de reparto. No voy a delatarlos a todos ustedes, hijos de puta».

Redd continuó diciendo que estaba profundamente herido por la forma en que sus compañeros de reparto reaccionaron ante su lucha con las drogas. En lugar de intentar ayudarlo, Redd dijo que «simplemente hablarían mierda» sobre él.

“Los escucharía porque, ya sabes, algo de esa mierda de Adderall te hacía tener una audición excelente y esa mierda”, agregó. «Pero [they] No me ayudaría, ¿sabes? Tendría ataques de pánico [they] No estaría preocupado por mí ni nada. Simplemente hablaba mierda. Es una locura que alguien te vea destruirte a ti mismo”.

Redd se unió a “SNL” como jugador destacado en 2017 y estuvo en el programa durante cinco temporadas antes de su salida en 2022, antes de la temporada 48 del programa. Durante su estancia en el programa, fue conocido por su imitación del entonces alcalde de Nueva York, Eric Adams, y apareció en muchos bocetos pregrabados. En 2018, compartió un premio Emmy por escribir «Vuelve, barack”, una canción que obliga al ex presidente Barack Obama a postularse nuevamente para el cargo.

En los años posteriores a su salida de “SNL”, Redd apareció en programas como “Power Book III: Raising Kanan” y “Happy Family USA”, así como en películas como “Merv” y “Candy Cane Lane”.