Chris Pratt en ‘Guardians’ cambió de Hollywood Leading Men

Glen Powell está inclinando su sombrero para Chris Pratt para ayudarlo indirectamente a convertirse en una estrella de cine de buena fe. Eso es porque Powell ve el papel de Pratt en Marvel’s «Guardianes de la galaxia«Como punto de inflexión cuando Hollywood se volvió más abierto a los principales hombres que eran» un poco más tontos y boyantes «.

«Guardians of the Galaxy» abrió en 2014, el mismo año en que Powell tuvo un pequeño papel de apoyo en la película de acción «The Expendables 3.» Powell había estado intentando y fallando durante años en ese momento en Big in Hollywood. Él le dijo Revista GQ En una nueva historia de portada, la preferencia de la industria por los tipos «melancólicos u oscuros» como Christian Bale y «Twilight» -ERA Robert Pattinson lo dejó en las salidas cuando se trataba de lanzar grandes roles. Pero Pratt cambió las cosas.

«Recuerdo cuando Chris Pratt estalló en ‘Guardianes de la Galaxia'», dijo Powell. «No hay duda de que realmente ayudó, no ser melancólico o oscuro. Como, no soy Christian Bale. Christian Bale tiene una seriedad y un peso, y Pattinson tenía lo suyo. Y cuando Pratt apareció en la escena en la que estaba haciendo un poco más tonto y boyante, eso es donde me siento más en casa. jugar.»

Powell es ahora uno de los hombres más populares de Hollywood. Tiene éxitos de taquilla con «cualquiera que no sea» y «Twisters», y ahora encabeza su primer vehículo de estrella de cine de acción con «The Running Man» de Edgar Wright, en los cines el 14 de noviembre desde Paramount Pictures. Cuando se trataba de ingresar al modo de estrella de acción, Powell pudo llamar a su mentor y su coprotagonista de «Top Gun: Maverick» Tom Cruise para obtener orientación. Cruise le dijo que se acercara al concierto como un trabajo físico.

“Sabía eso basado en el libro de Stephen King, [my character] Ben Richards era un tanque «, dijo Powell.» Pensé: ‘Está bien, tengo que ser un arma’. Y por eso entrené la forma en que entrené en esto. Me puse mucho músculo. Mucho era funcional. Mucho de esto fue para poder absorber los éxitos. Pero mucho de eso también fue auténticamente para una audiencia … Pasé de ir, ‘Oh, soy un actor en una película,’ para ‘Soy un atleta de alto rendimiento’. Y tengo mucha suerte de tener a alguien como Tom a quien literalmente podría ir, ‘Oye, ¿qué hago para sobrevivir a algo?’

Cruise también ayuda a mantener a Powell bajo control. El actor le dijo a GQ que «Cruise me dio mierda» en el set de «Top Gun» cuando apareció con una bebida de café con infusión de hongos.

«Pones Ashwagandha y Reishi y Cordyceps y todas estas cosas en tu café», dijo Powell. «Así que lo mezclé, lo mezclé, lo puse en este tipo de frasco de albañil y lo llevé al set. Estoy volando ese día, así que estoy bebiendo esto. Pero son todos estos hongos en tierra, se ve como este cordial, simplemente desagradable … [Tom] Me mira por un segundo, él dice: ‘Parece que estás bebiendo una muestra de taburetes. Qué es ¿eso?’ Pensé, ‘Está bien, este, llevé esto demasiado lejos’ «.

