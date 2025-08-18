Chris Pratt defiende a RFK Jr. ‘Es divertido. Es maravilloso lo amo ‘

Chris Pratt Se unió a Bill Maher en el último episodio del podcast «Club Random» y se le preguntó sobre Robert F. Kennedy Jr., quien se desempeña como Secretario de Salud y Servicios Humanos de Trump. RFK Jr. También resulta primos con la esposa de Pratt, Katherine Schwarzenegger. El actor de «Guardianes de la Galaxia» habló favorablemente de RFK Jr., señaló que a menudo evitan la política en cenas familiares y agregó que el odio por Trump no debería restar valor a las cosas buenas que RFK Jr. y otros miembros de la administración de Trump están haciendo.

Pratt confirmó que «ha pasado varias ocasiones» saliendo con RFK Jr. en un «tipo de ambiente de cena estrictamente familiar» y «realmente me llevé bien y creo que es genial. Es divertido, es maravilloso. Lo amo».

«PolíticaEs un negocio desagradable «, explicó Pratt.» Hay un cierto nivel de esto en Hollywood porque he visto en Hollywood cómo la persona que eres puede ser un contraste con la persona que a las personas se les dice que eres, y puedes ir, ‘wow, que eso [perception] es pura ficción ‘… la persona que eres puede estar en marcado contraste con la persona que tu enemigo dice que eres. Cuando subes al carro con el presidente más divisivo de la historia, tiene sentido que te vayan a ver terrible «.

«No sé qué creer [about RFK Jr.]», Continuó Pratt» No es como le dije a Bobby, ‘Hablemos de esto’ mientras jugamos a las cartas o nos divierten o cenamos. No voy a elegir su cerebro para descubrir exactamente cuáles de esas cosas son ciertas. ¿Supongo que ninguno de ellos lo es? En su mayor parte, le deseo lo mejor «.

«Hay ciertas cosas [that RFK Jr.] Supervise que parecen ser apoyados de una manera bipartidista, como obtener cosas tóxicas terribles de la comida de nuestros hijos «, agregó Pratt en referencia a la iniciativa Make America Again de RFK Jr., que parece reducir los alimentos ultra procesados en los Estados Unidos» Creo que es genial. Si solo haces eso, eso es increíble. Odiaría estar tan envuelto en el odio al presidente que cualquier éxito de su administración es algo con lo que estaría teniendo una reacción alérgica. Para ser como, ‘Oh, bueno, si lo hacen, no quiero que suceda. ¡Pondré Clorox en el cereal de mis hijos yo mismo! Sea razonable aquí. Hay ciertas cosas que serían algo bueno. Quiero que todos tengan éxito «.

Pratt a menudo no habla públicamente sobre política. No respaldaba ni a Kamala Harris ni Donald Trump en la carrera presidencial de 2024, que resultó en algunos decepción de los fanáticos en las redes sociales. Él publicó y Unos días antes del día de las elecciones en el que dijo que se centró menos en quién se convierte en nuestro próximo presidente y más en asegurarse de que los estadounidenses continúen ayudándose entre sí, independientemente del resultado de las elecciones.

«¿Cómo nos convertimos en una nación de ganadores y perdedores elegantes?

Mire la entrevista completa de Pratt en el podcast «Club Random» en el video a continuación.